Александринский театр представит онлайн-премьеру о судебном процессе по пьесе Акунина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Александринский театр в Санкт-Петербурге представит во вторник премьеру онлайн-перформанса "Драма на шоссэ" на основе детективного сюжета Бориса Акунина. Среди участников интерактивного спектакля в формате судебного разбирательства - главный режиссер Театра на Малой Бронной Константин Богомолов, народная артистка России Мария Миронова, журналист Алексей Пивоваров, а также зрители, которые смогут в прямом эфире проголосовать за главу коллегии присяжных и вынести свой вердикт.

"Борис Акунин специально для Александринского театра написал пьесу в жанре "судебный детектив". Зрители станут свидетелями и участниками судебного процесса, происходящего в самом начале ХХ века. Коллегия присяжных в реальном времени (и это уже не пьеса, а ток-шоу) вынесет свой вердикт по весьма запутанному делу. Будет возможность принять участие в голосовании и у тех, кто смотрит перформанс", - рассказали в театре.

В состав коллегии присяжных, наряду с Богомоловым и Мироновой, войдут пианистка Полина Осетинская, журналист Алексей Пивоваров, писательница Татьяна Толстая и журналист Николай Сванидзе. "Позиция каждого сформируется и будет изложена непосредственно в ходе судебного разбирательства", - отметили в Александринке. В ролях участников судебного процесса - народные артисты России Игорь Волков и Петр Семак и другие артисты театра.

Как рассказал в преддверии премьеры художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин, показ 26 мая будет благотворительным. Сделать пожертвование любой желающий сможет в ходе трансляции. Все сборы будут переданы в равных долях благотворительным фондам "Артист" и "Детский хоспис".

"Драма на шоссэ" в постановке Антона Оконешникова откроет новый мультижанровый виртуальный проект Александринского театра "Другая сцена". В рамках его программы молодые художники, режиссеры, драматурги представят онлайн-спектакли, перформансы, музыкальные и хореографические программы в социальных сетях и мессенджерах.

Онлайн-перформанс будет показан в официальной группе Александринского театра "ВКонтакте", а также на сайте театра. Кроме того, в рамках проекта "Искусство онлайн", созданного при поддержке Сбербанка, прямая трансляция проекта состоится 26 мая на странице Okko в соцсети "ВКонтакте".