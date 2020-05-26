Приостановка работы "Мосфильма" не повлияла на сроки строительства нового павильона

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Приостановка работы "Мосфильма" в связи с пандемией коронавируса пока не сказалась на сроках строительства нового павильона и киноконцертного комплекса, которые планируется завершить к 2022 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе киноконцерна.

"Пока все идет по плану, а дальше будет зависеть от ситуации", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос, не повлияет ли временный простой на сроки строительства новых объектов.

О строительстве нового 17-го павильона и киноконцертного комплекса премиум-класса с четырьмя кинозалами сообщил в декабре 2019 года глава "Мосфильма" Карен Шахназаров. Объект будет представлять собой два сопряженных между собой здания. Левая сторона (павильон) будет выполнена в камне, правая (концертный зал) - в стекле и металле). Проект планируется завершить к 2022 году.

Мосфильм частично приостановил работу, когда, согласно указу президента РФ, была объявлена нерабочая неделя с сохранением заработной платы в целях профилактики коронавируса. Позднее глава государства в обращении к россиянам объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля. Период нерабочих дней завершился с 12 мая, тогда же восстановилось строительство новых объектов "Мосфильма".

Ранее глава "Мосфильма" сообщил ТАСС, что киноконцерн потерял за месяц около 90% выручки из-за приостановки производства в связи с пандемией.

Киноконцерн "Мосфильм" является ведущим предприятием киноиндустрии России и одной из крупнейших киностудий Европы, занимает территорию площадью 30 га. Киностудия была создана в начале 1920-х годов, с тех пор в павильонах "Мосфильма" было создано более 2,5 тыс. фильмов, многие из которых вошли в Золотой фонд отечественного и мирового киноискусства.