Общероссийский день библиотек пройдет онлайн

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Общероссийский день библиотек в этом году пройдет в формате онлайн-мероприятий, которые в последнее время стали привычными для этих учреждений. Из-за ситуации с коронавирусом многие из них этой весной искали новые форматы взаимодействия с читателями и развивали те, что были задуманы еще до начала самоизоляции, одну из новых практик работы даже позаимствовали за рубежом.

В преддверии праздника Российская государственная библиотека (РГБ) 22 мая открыла бесплатный онлайн-доступ к книжным памятникам на сайте Национальной электронной библиотеки. Так, уже оцифровано и доступно Симоновское Евангелие - один из самых знаменитых памятников древнерусской книжной культуры XIII века. А жемчужиной раздела "Славянские кириллические книги" стал "Апостол" - первая точно датированная книга, напечатанная в Москве в 1564 году Иваном Федоровым и Петром Тимофеевым Мстиславцем.

Российская государственная детская библиотека тоже подготовила онлайн-мероприятия для юных читателей. Программы "Книги и профессии" и "Библиотеки: загадки и истории" позволят узнать больше об истории создания библиотек, интересные факты из их прошлого и настоящего, понять некоторые особенности интерьера и правила обслуживания посетителей.

"На заседании онлайн-клуба "Читающие люди" можно будет узнать о том, какие известные писатели работали в библиотеках, чем они там занимались и какой вклад внесли в развитие библиотечного дела. Среди них сказочники братья Гримм, баснописец Иван Крылов, сказочник Петр Ершов, лауреат Нобелевской премии по литературе Иван Бунин, писатель Михаил Пришвин", - поделились в пресс-службе библиотеки.

В соцсетях продолжается запущенный Красноярским театром имени Пушкина "скучающий флешмоб", призванный напомнить, что музеи, театры и библиотеки скучают по своим посетителям. Через фотографии сотрудники рассказывают, как изменилась их жизнь во время пандемии. В инстаграме по хештегу #скучающийфлешмоб можно увидеть сотни снимков, на которых сотрудники позируют с табличками "Никто не…".

Пандемия как импульс

Режим самоизоляции дал цифровым форматам развитие, какого ранее не было, отметила в беседе с ТАСС руководитель цифрового направления Волгоградской областной научной библиотеки им. Горького Людмила Ульева.

"У нас огромное количество появилось видеообзоров, видеолекций, виртуальных викторин, которые мы раньше думали на сайте проводить, но пандемия нас простимулировала на то, чтобы мы наши проекты запустили", - сказала она.

Астраханская областная научная библиотека на фоне ограничительных мер запустила проект "Крупская онлайн", а число посетителей сайта, на котором публикуют оцифрованные материалы из фонда редких книг, публикации о ВОВ и Астраханском крае, а также социальных сетей увеличилось в пять раз. "Текстовые и видеоматериалы этого проекта собирают по 10 тыс. просмотров, а раньше, для сравнения, наш потолок был в 2-3 тысячи. Недавно загрузили книгу, которая была выпущена в годы ВОВ: ее давали читать солдатам в госпитале, а они оставляли там свои послания и записочки", - рассказали ТАСС в библиотеке, отметив, что этот формат будет сохранен и дополнен.

Практически все проекты, начатые в период пандемии, будут продолжены и во Владимирской областной библиотеке для детей и молодежи, рассказала ТАСС ее директор Татьяна Сдобникова. Кроме того, продолжится сбор материалов для краеведческого проекта "Литературные истории": сотрудница библиотеки Ирина Дубиневич выезжает в районы области, где снимает видео о местах, связанных с именами известных литераторов, например, Василием Шукшиным или Леонидом Дербеневым, а затем выкладывает их в интернет. Одним из удачных форматов директор назвала марафон "Лучше дома", в рамках которого сотрудница библиотеки, психолог и педагог по образованию, каждый день дает практические советы о восстановлении духовной энергии, выстраивании рабочего графика на самоизоляции, налаживании отношений с детьми.

Манга, книги о вирусах и онлайн-фестиваль

Разнообразные по тематике онлайн-проекты запустила в период пандемии и окружная государственная библиотека Югры, сообщили ТАСС в департаменте культуры Ханты-Мансийского автономного округа. Среди них - комикс-центр "Бумажная сова", рассказывающий про создание комиксов, манги, а также о том, как их рисовать, мультстудия "Шелкопряд", которая делится секретами создания мультфильмов, "Школа краеведа", обучающая работе с источниками информации, краеведению. Также на сайте доступны видеообзоры и рецензии на книги от сотрудников библиотеки.

Новосибирская государственная областная научная библиотека после закрытия для читателей в конце марта представила на своем сайте раздел "Библиотека онлайн", в котором книги обновляют каждую неделю. "Приток посещаемости очень большой, максимальный прирост мы наблюдали в апреле. Больше всего читают художественную, научную литературу, выделяется нон-фикшн. Особой популярностью пользовались книги про вирусы, например, самой популярной оказалась книга М. Михеева (новосибирский фантаст) "Вирус В-13", - сообщили ТАСС в пресс-службе библиотеки.

В этом году в онлайн-формат перешел и медиаинформационный фестиваль "Книжная площадь", который уже в 13-й раз организует Пермская краевая библиотека имени Горького ко Всероссийскому дню библиотек. В программе - встречи с пермскими писателями, краеведами, музыкальная викторина, презентация электронной доставки документов читателям, обзор книжных новинок, которые, по мнению специалистов библиотеки, необходимо прочесть.

Для полезного времяпрепровождения в самоизоляции на Youtube-канале библиотеки опубликованы лекции по истории Перми, библиотека регулярно организует виртуальные выставки. У пользователей есть возможность познакомиться с рукописными и старопечатными книгами по медицине, например с ранним изданием XVIII века - книгой одного из основателей и первого профессора медицины университета Галле Фредерика Гоффмана "Систематически рациональная медицина".

Вне "цифры" - телефонные сказки

Популярным дистанционным проектом, который был придуман в период пандемии, но при этом не связан с интернетом, стали "Телефонные сказки" Библиотечной системы Фрунзенского района Санкт-Петербурга. Их слушателями стали дети и подростки из Москвы, Тольятти, Иркутска и французского Страсбурга и многих других городов, а сам опыт переняли и библиотеки Таллина. "Уникальность проекта в том, что ребенок не видит того, кто читает: заслуженный ли артист или обычный человек, или бабушка - он создает свой образ, у него есть возможность тут же прервать, задать вопрос, поговорить на отвлеченную тему", - рассказал ТАСС заместитель директора библиотечной системы Сергей Серейчик.

За два месяца существования проекта успела появиться целая группа поклонников телефонного чтения, и после открытия библиотек авторы идеи рассчитывают на ее продолжение и развитие.

"Мы организуем встречу со сказочницами, потому что их никто не видел - их только слышали, и читатели-ребята очень хотят их увидеть. Второе - мы хотим создать школу волонтеров чтения по телефону. Понимая, что не каждый сможет приехать в Петербург, мы думаем, что это будут и виртуальные занятия для библиотек и читателей в других регионах", - рассказал замдиректора.

Период пандемии стал катализатором изменений, которые произошли не только в жизни библиотек, но и в отношениях между библиотекой и читателем. "Первый всплеск виртуальной активности стал потом снижаться, так как людям хочется общения. <…> Все были уверены в том, что книжная культура умирает, и книги не нужны, но сегодня выявилась потребность именно в такой бумажной книге: люди, наконец, вернулись к этому и поняли эту прелесть медленного чтения. Мы думаем, что читатели библиотеку открывают заново, мы по-новому начинаем ценить друг друга", - заключил Серейчик.