Фестиваль "Интермузей" начинает работу в цифровом формате

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Двадцать второй международный фестиваль "Интермузей-2020", который в этом году впервые проводится в цифровом формате из-за пандемии коронавируса, пройдет с 27 по 29 мая и объединит почти 400 участников из всех федеральных округов России, сообщает пресс-служба фестиваля.

Минкультуры России в середине марта рекомендовало подведомственным учреждениям исключить проведение групповых экскурсий и прочих массовых мероприятий в музеях. Позднее в Минкультуры выпустили приказ о приостановке допуска посетителей во все федеральные учреждения культуры. В середине апреля стало известно, что "Интермузей" пройдет онлайн на портале imuseum.ru.

"Впервые фестиваль "Интермузей" пройдет на онлайн-площадке, а тематические стенды станут виртуальными. Главная тема фестиваля в этом году - "Хранители мира" - посвящена 75-летию Великой Победы. На персональных стендах около 400 российских музейных институций все вместе создадут интерактивную выставку", - отметили в пресс-службе.

Благодаря этой выставке гости фестиваля увидят и услышат истории о музеях, прошедших войну, о сотрудниках музеев, воевавших на фронте, а также узнают о спасенных шедеврах и артефактах. Все виртуальные стенды, а также другие материалы фестиваля будут доступны для просмотра до конца 2020 года.

Одна из важных традиций "Интермузея" - участие регионов-партнеров. Впервые в этом статусе на фестивале "Интермузей-2020" выступит Калужская область. На объединенном стенде Калужской области развернется виртуальная интерактивная экспозиция трех музеев: Калужского музея изобразительных искусств, музейно-краеведческого комплекса "Усадьба Золотаревых" и музея-заповедника "Полотняный завод". Государственный музей истории космонавтики имени Циолковского, также располагающийся в Калуге, будет представлен на отдельном стенде фестивальной экспозиции.

Жизнь музеев в период пандемии и после

Фестиваль является международным событием. Этот статус ежегодно поддерживают многочисленные зарубежные музеи и делегаты-эксперты. Директор Российского национального музея музыки, заместитель председателя оргкомитета фестиваля Михаил Брызгалов сообщил ранее на пресс-конференции ТАСС, что на приглашение принять участие в нынешнем фестивале откликнулись многие музейные эксперты со всего мира. Среди стран, участвующих в "Интермузее-2020", Австрия, США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды и другие.

Деловая программа включает около 100 онлайн-мероприятий - круглых столов, профессиональных тематических сессий, дискуссий и лекций. Ведущие российские и западные эксперты на различных площадках одновременно в восьми виртуальных залах поделятся опытом и представят новейшие достижения в музейном деле.

"Ряд событий деловой программы будет посвящен основной теме фестиваля, к примеру, один из круглых столов - "Российское культурное достояние: утраченное и спасенное в годы Великой Отечественной войны". Также в большинстве сессий так или иначе будет затронута тема действий музеев в связи с вынужденной изоляцией, в том числе и поиск решений выхода музеев из карантина", - отметили в пресс-службе.

Межмузейный конкурс

Традиционно в рамках фестиваля проводится межмузейный конкурс. В этом году на четыре главные номинации был подан 121 проект. В финал прошло 20 проектов от 18 музеев. Это проекты Русского музея, Музея Победы, Мемориального музея космонавтики, Пермского краеведческого музея, Калужского музея изобразительных искусств, музеев-заповедников "Царское село", "Царицыно", "Куликово поле" и других.

Жюри во главе с председателем Евгением Богатыревым директором Государственного музея Пушкина, назовет имена победителей во всех номинациях и обладателя Гран-при в последний день работы фестиваля, 29 мая. Призовой фонд - 2,3 млн рублей - сохраняется в этом году в полном объеме. Дополнительные призы и премии вручат Минкультуры России, Российский комитет Международного совета музеев (ИКОМ России), Союз музеев России, Благотворительный фонд Владимира Потанина, журнал "Мир музея" и другие организации, оказывающие поддержку музейному делу.