Матвиенко назвала приобщение людей к культуре критически важным в эпоху глобализации

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Риск утраты исторической и национальной идентичности является одним из самых опасных вызовов эпохи глобализации, поэтому приобщение людей к культурному богатству, сосредоточенному в музеях, имеет сегодня критически важное значение. Такое мнение выразила в среду председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Убеждена, приобщение людей к культурному богатству, сосредоточенному в музеях, сегодня приобретает, без преувеличения, критически важное значение. Ибо мы живем в эпоху глобализации, и один из самых опасных ее вызовов - риск утраты народами своей исторической и национальной идентичности", - написала Матвиенко в своем блоге на официальном сайте СФ по случаю 125-летнего юбилея Государственного Русского музея.

Она призвала не питать иллюзий, так как Россия тоже сталкивается с этим вызовом. "Вопросы "Кто мы?", "Куда идем?", перестали быть умозрительными, сугубо философскими, они сейчас в актуальной повестке дня. Наше уверенное движение вперед невозможно без четкого ответа на них. Если не найдем его - рискуем потерять себя как уникальный многонациональный народ. Как суверенное государство", - считает спикер СФ.

"Повторю, это не "страшилки", а реальный вызов, рожденный глобальными процессами. А также политикой определенных кругов ряда государств, нацеленной на превращение России в мировую периферию", - добавила она.

Сенатор подчеркнула при этом, что это не призыв к обособлению от остального мира, так как Россия является неотъемлемой частью международного сообщества. Она также обратила внимание, что в настоящее время найдется немного государств, которые бы столь активно выступали за развитие равноправного всестороннего сотрудничества, как это делает Российская Федерация.

"Вместе с тем не следует забывать о том, что человечество - не однородная безликая совокупность людей, а многообразие народов, языков, культур. И каждая страна вправе свободно определять свое государственное устройство, модель экономики, образ жизни. У нас за плечами большой и трудный опыт. Мы убедились: стремление к самостоятельности в определении пути развития, к государственному и, я бы сказала, духовному суверенитету является неотъемлемой частью нашего ментального, культурного кода", - отметила Матвиенко.

Она убеждена, что роль искусства во всем этом огромна, и, прежде всего, роль русской культуры, которая была и остается фундаментом России как единой страны, источником ее базовых ценностей. "Убеждена, музеи - один из тех институтов, который позволяет преодолеть действительно реальную угрозу дегуманизации. Русский музей, считаю, достойно выполняет эту миссию. Его коллекция - это связь времен, дух народа, размышления о прошлом, настоящем и будущем нашего Отечества, которые запечатлены в произведениях талантливых, любящих свою Родину людей", - подчеркнула председатель верхней палаты парламента.