Поп-музыка, которая объединила мир. Первый альбом, написанный в самоизоляции

Весь мир сидит на изоляции: кто-то начал учить второй язык, кто-то перечитал тонну книг, кто-то пересмотрел лучшие фильмы человечества. А вот британская певица Шарлотта Эйтчисон (скрывающаяся под псевдонимом Charli XCX) записала новый альбом. И он стал первой большой полноформатной пластинкой, созданной и выпущенной в период пандемии. Данный контент предназначен для лиц старше 18 лет. Возможно, спустя годы именно она станет одним из самых важнейших проектов, которые случились в это время. Это такой слепок всего, что произошло со всеми нами. Согласитесь, оказавшись запертыми в четырех стенах, мы будто бы фейс-ту-фейс оказались со своими проблемами и мыслями. Вы переживаете, что переедаете на ночь? Чарли тоже! Прокрастинируете и испытываете из-за этого неудобства? Так и Чарли тоже! Не можете сдержать слез при мысли, что ничего не будет уже как раньше? Да-да, мировые поп-звезды тоже плачут. И обо всем этом — таких простых и глупых бытовых проблемах — она написала альбом. Она даже название ему дала максимально понятное и доступное, сразу намекающее на основную тему: How i’m feeling now.

А еще большую часть песен она посвящает своему молодому человеку — Хаку Квонгу. Она вспоминает, как они познакомились, благодарит его за поддержку, объясняется в любви, называет его своим близким другом. Они встречаются уже семь лет, но их отношения были далеко не идеальными: они частенько ругались, да и вообще в основном находились далеко друг от друга. Когда же началась эта история с самоизоляцией, он пересек всю страну, чтобы приехать к своей возлюбленной и составить ей компанию в этот непростой период. Так Чарли проводит свою самоизоляцию вместе с парнем и двумя лучшими друзьями. И вот только представьте: двое людей, которые до этого в основном находились в отношениях на расстоянии, сейчас почти уже третий месяц 24/7 сидят, условно говоря, в одной комнате. Конечно, это заставило Чарли многое переосмыслить. Понять, правда ли их чувства реальны и что это за чувства в принципе.

Так что вместо ожидаемой карантинной тоски и ненависти ко всему миру Чарли пытается разобраться в том, что происходит между ней и ее близкими, и с тем, что происходит в ней самой. Ее альбом — честный, открытый. Не такой болезненный и едкий, как, например, у артистки Холзи, релизнувшейся в начале этого года. Ее стихи и песни хвалят за искренность, но иногда темы, которые она поднимает, довольно остры (например, когда после выкидыша и неудачных отношений певица говорит, что все-таки очень рада, что у нее не будет этого ребенка), а слова, которые она использует, иногда звучат как пощечина. Чарли поступает не так. Все проблемы она окрашивает в пастельные тона, а на все плохое старается смотреть позитивно. Нow i'm feeling now более интимный, и на самом деле сложно подобрать правильное слово: несмотря на то, что звук — это нематериальная штука, про этот альбом хочется сказать "настоящий", "реальный".

' YouTube / Charli XCX'

Звучит это так же, как, наверное, звучали бы человеческие отношения, превращенные в звук: очень запутанно и не всегда понятно. Разве можно быть всегда на 100% уверенным в чем-то, когда речь идет о такой сложной штуке? Кстати, она привлекла к работе Дилана Брейди, одного из участников дуэта 100 gecs, удивительному альбому которого в прошлом году пытались подобрать определение все критики планеты. Он очень любит сочетать несочетаемое в своих песнях — от вокала со множеством электронных эффектов до семплов из нулевых, грязного баса гремящих ударных.

' YouTube / 100 gets'

Брейди работал над треками Сlaws и Аnthems, и это сразу чувствуется в музыке. Он любит "выворачивать инструменты наизнанку", и они сразу звучат непривычно, не как у всех остальных музыкантов (потому что, как правило, такого не делают). Например, какой-нибудь засемплированный контрабас вместо басовой партии у него может играть мелодию, да еще и в супервысоком регистре, где он звучит сразу как-то космически и футуристично. Одна из мощнейщих песен на альбоме — Forever. В тексте она будто обращается к своему парню — рассказывает, что никто не ожидал, что они окажутся тут и вместе, но она готова со всем этим справиться и всегда будет любить его. Чарли выпускает еще и клип на трек, который ей дистанционно помогли снять фанаты и ее друзья. Сотни, тысячи кусочков историй собрались в удивительное, бешеное по своей энергетике видео про вечеринки, поездки на машинах, любовь, домашних питомцев. Кадры из нашей обычной жизни, где были тусовки с друзьями, отпуска, путешествия, внезапные встречи, фестивали, все то, что, кажется, было в другой вселенной, перемежается с простыми радостями, которые остались нам сейчас: игры с любимым котом, утро с близким человеком или единение с самим собой. И так эта песня превращается в признание в любви ко всему миру.

' YouTube / Charli XCX'

Чарли объявила, что выпустит новый альбом 6 апреля, а 15 мая обещание сдержала. И вот все это время она общалась со своими фанатами. Они выбирали для нее промофото, певица вела трансляции, сториз, где рассказывала, как идет работа над альбомом, показывала, как снимает клипы, как сводит песни. Все, что так или иначе связано с этим альбомом, она сделала дома. Помогали ей и поклонники и друзья, но все это было дистанционно. Кто угодно мог сказать, что ему нравится, а что не очень. Это была такая большая виртуальная вечеринка длиною в месяц, за которой было интересно следить и в которой было интересно участвовать.

' YouTube / Charli XCX'