Грушинский фестиваль в 2020 году пройдет в онлайн-режиме

САМАРА, 28 мая. /ТАСС/. Грушинский фестиваль, традиционно проводящийся в Самарской области, в этом году состоится в онлайн-формате. Об этом в четверг сообщил заместитель председателя правительства региона Александр Фетисов во время онлайн-трансляции пресс-конференции, посвященной фестивалю.

"В этом году мы [фестиваль] проводить будем, он претерпит изменения. Фестиваль будет проводиться в онлайн-пространстве в традиционные сроки со 2 по 5 июля", - сказал Фетисов.

Он не исключает, что онлайн-формат расширит географию участников, которые в дальнейшем приедут на фестиваль в следующие годы в обычном формате.

Трансляцию можно будет посмотреть на официальном сайте фестиваля, а также в социальных сетях. Поляна на Мастрюковских озерах, где традиционно проходит фестиваль, в этом году будет закрыта. Фетисов призвал любителей авторской песни отказаться от поездок туда, ограничившись онлайн-трансляцией. Программа и состав участников фестиваля в настоящее время формируются.

Идея Грушинского фестиваля авторской песни возникла в 1967 году после того, как на реке Уде в Иркутской области, спасая детей с перевернувшейся лодки, трагически погиб студент Куйбышевского авиационного института Валерий Грушин. Первый фестиваль в память о Грушине состоялся год спустя в Жигулевских горах. Участвовали в нем около 600 человек, с каждым годом число участников росло. В 1980 году распоряжением обкома ВЛКСМ фестиваль был запрещен и вновь открылся лишь в 1986 году по случаю 400-летия Самары. Зимний Грушинский фестиваль проходит более 30 лет.