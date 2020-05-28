"Известия": частные музеи попросили глав регионов оказать им поддержку на фоне пандемии

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Ассоциация частных музеев России готовит письмо главам регионов страны с просьбой оказать им информационную поддержку на местах на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции. Это позволит стимулировать интерес посетителей к негосударственным музеям после окончания режима самоизоляции, сообщает в четверг газета " Известия " со ссылкой на эту ассоциацию.

По данным издания, в России более тысячи частных музеев, коллекции которых включены в негосударственную часть музейного фонда страны. При этом правительственные меры поддержки касаются только государственных учреждений. В силу своего юридического статуса частные музеи не могут претендовать на получение налоговых послаблений и беспроцентных зарплатных кредитов.

"Никакие финансовые льготы на данный момент нас не коснулись. На сайте налоговой службы значится, что на отсрочку или рассрочку по уплате налогов мы претендовать не можем, так как не входим ни в реестр малого и среднего предпринимательства (естественно - мы же учреждение культуры), ни в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - видимо, потому что он еще не сформирован", - сообщила изданию гендиректор Музея русского импрессионизма Юлия Петрова.

В Министерстве культуры РФ "Известиям" сообщили, что глава ведомства Ольга Любимова подписала приказ о создании рабочей группы по подготовке дополнительных предложений по поддержке организаций культуры, которые пострадали от распространения новой коронавирусной инфекции. В министерстве отметили, что рабочая группа под началом замминистра культуры Аллы Маниловой займется "подготовкой предложений о дополнительной помощи федеральным госучреждениям и ФГУП в сфере культуры, а также возможной поддержки акционерным обществам в сфере кинематографии, акции которых находятся в собственности РФ, негосударственным театрам и музеям".