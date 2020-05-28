Международный фестиваль "Музыкальный Олимп" перенесли на 2021 год

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. XXV Международный фестиваль "Музыкальный Олимп", который должен был открыться в Петербурге в четверг, перенесен из-за коронавируса на 2021 год. Об этом решении сообщила ТАСС президент фонда "Музыкальный Олимп" Ирина Никитина.

"В связи с пандемией мы вынуждены перенести XXV "Музыкальный Олимп", который традиционно открывается в конце мая, на будущий год. К сожалению, на этот месяц в России пришелся пик заболевания. К тому же конкурсы молодых исполнителей, победители которых выступают на нашем фестивале, в этом году практически все тоже были отменены. Так что логично, что юбилейная программа состоится в следующем году", - сказала Никитина.

По ее словам, "все солисты уже подтвердились с переносом", прибавятся новые исполнители, поэтому фестиваль будет еще более наполненным.

Как сообщила Никитина, несмотря на перенос фестиваля, в даты, когда должен был проходить "Музыкальный Олимп", и весь июнь этого года будут представлять артистов 2020 года в онлайн-пространстве. Это будет серия онлайн-интервью, а также музыкальных представлений, созданных специально для фестиваля в домашних условиях в Болгарии, Германии, Китае, Колумбии, Республике Корея, России, США, Франции.

В юбилейном "Музыкальном Олимпе'" примут также участие молодые исполнители из Австралии, Азербайджана, Венгрии, Гватемалы, Сингапура, Словении, Швейцарии, Японии.

Фестиваль "Музыкальный Олимп", основанный в 1996 году, ежегодно проходит на лучших площадках Петербурга. Он задуман как своего рода "парад победителей" и знакомит филармоническую публику с обладателями высших наград самых престижных международных конкурсов. Первые участники фестиваля вошли в число ведущих солистов планеты. Фонд Ирины Никитиной регулярно организует гастроли "олимпийцев" на музыкальных сценах всего мира.