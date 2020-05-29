Путин поздравил скульптора Георгия Франгуляна с 75-летием

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил народного художника России Георгия Франгуляна с 75-летием. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Талантливый художник, скульптор, автор ярких, самобытных работ, созданных в разных жанрах и техниках, Вы добились широкого международного признания. Важно, что и сегодня Ваши творческие проекты всегда интересны, нетривиальны и востребованы", - подчеркнул президент.

Путин пожелал художнику здоровья и вдохновения.

Георгий Франгулян родился 29 мая 1945 года в Тбилиси (Грузинская ССР, ныне Грузия). Народный художник РФ (2011). Награжден орденами "Знак Почета" (1986) и Дружбы (2019). Академик РАХ. Автор памятников в Москве: Булату Окуджаве, Иосифу Бродскому, Егору Гайдару.