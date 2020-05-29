Группа "Би-2" сняла видеоклип в самоизоляции

Рефреном в песне звучит "выйдем из дома из безнадежной депрессии, как же давно нам не было вместе так весело". "Музыка появилась сразу же после выхода альбома "Горизонт событий" [2017 год], но нужно было какое-то время, чтобы модель отлежалась и появилась идея для создания песни. Текст был написан в сентябре 2019 года. Хоть песня была написана за полгода до начала распространения вируса, но удивительно подходит к нынешнему моменту", - отметил в беседе с ТАСС солист Лева Би-2.

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Рок-группа "Би-2" в пятницу представила новую песню "Депрессия" и видеоклип на нее, снятый в условиях изоляции музыкантов в период пандемии коронавируса. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе коллектива.

Режиссура по видеозвонкам

Вызовом для музыкантов стали съемки в условиях режима самоизоляции, объявленного в целях борьбы с распространением коронавируса. "Изначально мы планировали снимать другой клип - танцевальный с труппой из всемирно известного Нидерландского танцевального театра и танцором, хореографом Лукой Тессарини, но пандемия спутала все наши планы <...> Снимали всех музыкантов отдельно", - подчеркнул гитарист Шура Би-2. "Меня снимали последним, - рассказал Лева Би-2. - Мы были вдвоем с оператором, был полный лифт аппаратуры. Он это все затащил в квартиру, устанавливал только часа полтора".

Режиссером выступил Макс Шишкин, который уже работал с группой над клипом "Пекло". На этот раз ему пришлось руководить процессом через сервисы видеозвонков. Шишкин признался, что с точки зрения логистики и формата съемки "Депрессии" стали самым сложным проектом, над которым ему когда-либо приходилось работать.

"Мой постоянный продюсер Алия Косаева мечтала несколько лет о проекте с элементами кукольной анимации и разного рода бумажных декораций, - привели слова Шишкина в пресс-службе "Би-2". - Я предложил Шуре концепцию: мы раздаем художникам в Алма-Ате разные задачи, они рисуют и отправляют их к одному из нас. Ирония в том, что даже мастера по компьютерной анимации были изолированы из-за карантина, и общение с ними также велось по "удаленке".

Музыканты назвали этот опыт "прекрасным выходом из положения", но выразили надежду, что в дальнейшем смогут снимать клипы в студии.

Песня войдет в будущий альбом группы, который музыканты планируют представить в 2021 году.

Группа "Би-2" была основана в 1988 году Шурой и Левой Би-2 в Белоруссии, но активная деятельность коллектива началась только после переезда музыкантов в Россию в 1999 году. За время своего существования "Би-2" выпустили 10 номерных альбомов. Песни группы не раз были отмечены музыкальными премиями, в числе которых World Music Awards, "Золотой граммофон", "Чартова дюжина" и награды музыкальных каналов "Муз-ТВ", Ru.tv.