Переносить намеченный на конец июля фестиваль "Нашествие" не планируется

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Организаторы планируют провести рок-фестиваль "Нашествие" в селе Большое Завидово Тверской области в объявленные ранее сроки - с 24 по 26 июля - и готовы обеспечить требуемые меры безопасности в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщил в пятницу продюсер "Нашествия" Алан Маршалл, выступая на международном музыкальном форуме Colisium.

"Статус у нас не меняется: мы готовимся проводить фестиваль <…> Никаких препятствий к проведению фестиваля пока нет", - сказал Маршалл.

Продюсер подчеркнул, что организаторы на связи с Роспотребнадзором и Министерством культуры Тверской области, готовы обеспечить зрителей при необходимости масками и санитайзерами, наладить пропускную способность, при которой удастся избежать толпы. Однако, по словам Маршалла, социальную дистанцию будет сложно гарантировать. "Конечно, сейчас больше вопросов, чем понятных ответов. Допустим, как организовать социальную дистанцию в фан-зоне? Это вопросы, которые нужно проработать с технической точки зрения", - отметил он.

При этом Маршалл исключил формат фестиваля, при котором зрители смотрят шоу, находясь в своих автомобилях. "Я об этом думал, но мне кажется эта история очень стерильной: сижу в машине, смотрю через стекло на сцену где-то вдали, в наушниках слушаю музыку. Я могу это представить в формате кинотеатров, но концерт провести в таком формате - странно", - сказал он.

На фестивале в этом году будет на одну сцену меньше - всего две: главная и "Ультра". Список основных артистов был сформирован еще зимой и не претерпел изменений, сообщил продюсер. "У нас на двух сценах выступает порядка 70 коллективов, а каждый коллектив - это минимум 5, а где-то и 20 человек. В наше непростое время проведение любого мероприятия - это большой плюс, возможность получить зарплату", - заметил продюсер.

В афише "Нашествия" уже заявлены Вячеслав Бутусов, Александр Ф. Скляр, Сергей Бобунец, группы "Машина времени", "Алиса", "Сплин", Lumen, "Несчастный случай", "Крематорий", "Пилот", "Тараканы!", "Слот" и другие.

О фестивале

Фестиваль "Нашествие" проходит с 1999 года. Двадцатый по счету смотр в 2019 году посетили около 200 тыс. человек.