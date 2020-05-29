Первый сезон мультфильма о толерантности "Зебра в клеточку" планируют завершить в июне

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Создатели нового музыкального мультсериала "Зебра в клеточку", который расскажет детям дошкольного возраста о толерантности и принятии себя, сделают два сезона по 26 серий. Первый планируется завершить к концу июня, об этом рассказала на пресс-конференции в ТАСС председатель правления студии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.

Телевизионная премьера нового музыкального анимационного сериала "Зебра в клеточку" студии "Союзмультфильм" и АО "Первый канал. Всемирная сеть" состоится в День защиты детей 1 июня на канале "О!". Мультфильм предназначен для дошкольной аудитории (3-6 лет).

"Мы сегодня находимся в производстве первого сезона из 26 серий, на сегодня готово уже почти 19 серий, 26 собираемся закончить к концу июня. <…> Мы сразу же приступим к работе над вторым сезоном, потому что только 52 серии обеспечат нам международные продажи и возможность выхода на международные рынки", - рассказала Слащева.

Героями сериала стали зебра Клеточка с необычным узором на теле, зебра в полосочку Поля, слон Родион, страус Паша и его младший брат - яйцо Петя, крокодил-вегетарианец Гоша и другие персонажи, которые живут на острове в африканских джунглях.

Сериал о толерантности

Мультфильм исполнен в теплой цветовой гамме, которую комфортно воспринимать малышам. Музыку для сериала написал композитор Максим Дунаевский, концепция проекта и сценарий разрабатывались при участии психолога Анны Скавитиной.

"Мы очень любим этот проект. Мы создавали мультфильм для раннего воспитания детей, для того, чтобы рассказать детям в самом раннем возрасте, что такое толерантность, принятие себя и окружающих людей. Каждый по-своему уникален, у каждого есть особенности, и всех нужно принимать такими, какие они есть. Это важная миссия проекта", - рассказала Слащева.

По словам Скавитиной, создатели не стремятся словами объяснить детям, что такое толерантность, они показывают это через определенные ситуации, которые переживают герои. В каждой серии, которые длятся по 6,5 минуты, между героями возникает конфликт из-за различий в привычках, вкусах, особенностей темперамента и внешнего вида, но Клеточка помогает найти выход из ситуации.

"Дети смотрят, получают удовольствие, учатся решать конфликты, учатся принимать то, что у других людей, зверей, персонажей есть иное мнение, есть другая форма тела, другой голос, другие идеи, и эти идеи имеют право на существование, они ценны, важны. Здорово, если дети научатся ценить непохожесть, которая у них есть", - сказала психолог.

Как рассказала главный редактор телеканала "О!" Анна Шнайдер, зрителям покажут сразу несколько эпизодов. "Сериал будет выходить каждый день, четыре раза в день. Мы ждем хороших результатов, думаем, что с сериалом все будет хорошо. Он получился очень обаятельным. <…> Здорово, что такой продукт появился в России, здорово, что мы стали говорить об этой теме", - добавила она.

После выхода на ТВ его опубликуют на официальном YouTube-канале киностудии "Союзмультфильм".