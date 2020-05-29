Художница Евфросина запустила онлайн-выставку об источниках вдохновения во время пандемии

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Художница и фотограф Евфросина открыла онлайн-выставку своих работ и запустила в социальной сети Instagram арт-флешмоб "Нас не уронят!", призвав людей по всему миру поделиться источниками вдохновения во время пандемии.
"Музеи и художественные галереи закрыты, но их деятельность продолжается онлайн. Сегодня мы представляем премьеру проект #ifallil. Онлайн-выставку можно будет увидеть в Instagram. Интересной частью проекта, кроме основной виртуальной выставки, станет виртуальный арт-флешмоб #ifallil с использованием масок для Stories", - рассказывают организаторы проекта.
Они поясняют, что Айфоллилы - красочные фигурки, которые обращаются к миру с распростертыми объятиями, "словно пытаясь защитить его". Вдохновением для названия ifallil послужила песня Элвиса Пресли Can't Help Falling In Love. Вариация этой композиции стала музыкальным сопровождением к авторской анимации Евфросины со скульптурами "Кварки" и "Башня", которую можно увидеть на онлайн-экспозиции.
"Символ Айфоллилов - это поиск стержня устойчивости внутри себя, когда кажется, что земля уходит из-под ног и не понятно, к чему ведут перемены. Этот проект про то, что движение это и есть жизнь, в движении наша сила и радость", - поясняет Евфросина.
Слоган Not Gonna Drop Us! ("Нас не уронят!") авторы проекта называют "манифестом стойкости и знаком благодарности всем тем, кто в период карантина оберегает и поддерживает окружающих". Победителей флешмоба определит экспертная группа команды #ifallil, куда, помимо Евфросины, входят галерист Полина Аскери и продюсер, создатель Bokovfactory Алексей Боков.
О художнице
Евфросина родилась в 1974 году в Москве. Работает в технике живописи, кинетической скульптуры и фотографии. Обладательница двух "Серебряных венков" Московской международной фотобиеннале. Работы Евфросины находятся в Мультимедиа арт музее и в частных коллекциях России, Испании, Германии, Англии, Бразилии, Италии и других стран. Ее выставки проходили в галерее RuArts, центре фотографии им. Братьев Люмьер, Музее Ермоловой, также работы художницы были представлены на международных выставках.