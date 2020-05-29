Художница Евфросина запустила онлайн-выставку об источниках вдохновения во время пандемии

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Художница и фотограф Евфросина открыла онлайн-выставку своих работ и запустила в социальной сети Instagram арт-флешмоб "Нас не уронят!", призвав людей по всему миру поделиться источниками вдохновения во время пандемии.

"Музеи и художественные галереи закрыты, но их деятельность продолжается онлайн. Сегодня мы представляем премьеру проект #ifallil. Онлайн-выставку можно будет увидеть в Instagram . Интересной частью проекта, кроме основной виртуальной выставки, станет виртуальный арт-флешмоб #ifallil с использованием масок для Stories", - рассказывают организаторы проекта.

Они поясняют, что Айфоллилы - красочные фигурки, которые обращаются к миру с распростертыми объятиями, "словно пытаясь защитить его". Вдохновением для названия ifallil послужила песня Элвиса Пресли Can't Help Falling In Love. Вариация этой композиции стала музыкальным сопровождением к авторской анимации Евфросины со скульптурами "Кварки" и "Башня", которую можно увидеть на онлайн-экспозиции.

"Символ Айфоллилов - это поиск стержня устойчивости внутри себя, когда кажется, что земля уходит из-под ног и не понятно, к чему ведут перемены. Этот проект про то, что движение это и есть жизнь, в движении наша сила и радость", - поясняет Евфросина.