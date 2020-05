Художница Евфросина запустила онлайн-выставку об источниках вдохновения во время пандемии

Они поясняют, что Айфоллилы - красочные фигурки, которые обращаются к миру с распростертыми объятиями, "словно пытаясь защитить его". Вдохновением для названия ifallil послужила песня Элвиса Пресли Can't Help Falling In Love. Вариация этой композиции стала музыкальным сопровождением к авторской анимации Евфросины со скульптурами "Кварки" и "Башня", которую можно увидеть на онлайн-экспозиции.

"Символ Айфоллилов - это поиск стержня устойчивости внутри себя, когда кажется, что земля уходит из-под ног и не понятно, к чему ведут перемены. Этот проект про то, что движение это и есть жизнь, в движении наша сила и радость", - поясняет Евфросина.