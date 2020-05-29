Умер заслуженный деятель искусств Эдуард Густин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Заслуженный деятель искусств России Эдуард Густин, многие годы возглавлявший симфонический оркестр Государственной филармонии Санкт-Петербурга для детей и юношества, скончался на 91-м году жизни. Об этом сообщается в пятницу на сайте городского комитета по культуре.

"28 мая 2020 года на 91 году жизни в Санкт-Петербурге скончался заслуженный деятель искусств РФ Эдуард Георгиевич Густин <…> Глубоко скорбим в связи с утратой, постигшей культуру Санкт-Петербурга, и выражаем искренние соболезнования родным, близким и друзьям Эдуарда Георгиевича", - говорится в сообщении комитета.

Густин родился 25 ноября 1929 года в Одессе. В 1933 году семья переехала в Ленинград, он стал учиться в детской музыкальной студии на Каменноостровском (ныне Музыкальная школа имени Андрея Петрова). В 1941 году, когда учеба прервалась из-за войны, отец устроил 13-летнего Эдуарда рабочим в филиал Кировского завода в цех по производству снарядов. Весной 1943 года Густин был эвакуирован на Северный Кавказ, в Ленинград вернулся в 1945 году и продолжил музыкальные занятия в студии.

В 1956 году окончил Военно-морской факультет при Ленинградской ордена Ленина Государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова. Густин был главным дирижером Краснодарского и Свердловского театров оперетт, дирижером Музыкального театра Петрозаводска, дирижером симфонического оркестра Томской филармонии. С 2004 года работал в Государственной филармонии для детей и юношества в Санкт-Петербурге как главный дирижер симфонического оркестра.