Московский Губернский театр начинает онлайн-марафон ко Дню защиты детей

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Московский Губернский театр (МГТ) под руководством народного артиста РФ Сергея Безрукова в субботу запускает трехдневный онлайн-марафон, посвященный Международному Дню защиты детей, который отмечается 1 июня. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе театра Лиана Хусаинова.

"К Международному Дню защиты детей Московский Губернский театр подготовил специальную программу, которая из-за ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса пройдет на канале МГТ ТВ. Это будет трехдневный онлайн-марафон, который стартует 30 мая и завершится 1 июня", - сказала Хусаинова.

Она отметила, что Губернский театр всегда очень серьезно относился к детскому репертуару. Так, в афише театра значится 13 спектаклей для юной аудитории, а художественный руководитель МГТ Сергей Безруков в 2017 году стал инициатором создания федерального проекта "Театр детям", затем возглавил Международный Большой Детский фестиваль, который этой осенью пройдет в третий раз.

"Сейчас, когда из-за карантина театр не может работать вживую, мы ежедневно запускаем в эфир на нашем YouTube-канале и в социальных сетях онлайн-проекты, которых у нас уже десять. Самый новый из них называется "Детское время". Естественно, что этот и другие наши проекты будут представлены в программе онлайн-марафона, посвященного Международному Дню защиты детей", - проинформировала пресс-атташе.

Для детей и родителей

Она сообщила, что в субботу, 30 мая, серию программ для детей начнет проект "Карантинное чтиво". "Он будет посвящен итальянскому детскому писателю, сказочнику, автору приключений Чиполлино, Джанни Родари, 100-летие со дня рождения которого будет отмечаться в этом году. В основе выпуска - цикл "Сказки по телефону", которые будут интересны не только детям, но и родителям", - считает пресс-атташе.

По ее словам, в воскресенье, 31 мая, ребят ждут два выпуска программы "Детское время". "Произведения для детей прочтут Галина Бокашевская и Антон и Елена Хабаровы вместе с дочерью Алиной", - уточнила собеседница агентства. "Традиционный воскресный выпуск новостей MGT news тоже полностью будет посвящен детской теме", - добавила она.

Утром 1 июня в эфир выйдет спецвыпуск программы "МГТ-мастерские" - детям. В проекте "СтихоМания" артисты во главе с худруком Сергеем Безруковым прочтут стихи для детей, в программе - Корней Чуковский, Даниил Хармс, Марина Цветаева, Олег Григорьев, Елена Благинина, Эмма Мошковская. Завершит "детский марафон" музыкальный подарок от Губернаторского оркестра в программе MGT music, сообщила пресс-атташе.

Своим мнением по поводу предстоящего марафона поделился худрук МГТ Сергей Безруков.

"Губернский театр и МГТ ТВ запускают трехдневный онлайн-марафон для детей! С 30 мая по 1 июня мы посвятим почти все наши онлайн-мероприятия юным зрителям", - сказал он.

"Этой весной нам всем пришлось непросто, но, пожалуй, тяжелее всего усидеть дома именно детям. Будем только рады, если поможем детям и родителям провести это время с пользой и открыть для себя что-то новое", - пожелал Безруков. А в заключение добавил, что сам с удовольствием читает на видео детские произведения и размещает в соцсетях.