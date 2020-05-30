Проект зон охраны музея-усадьбы "Архангельское" доработан

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Проект зон охраны государственного музея-усадьбы "Архангельское" доработан в связи с общественным резонансом, он согласован с Министерством культуры РФ. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе федерального ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация, что на территории "Архангельского" якобы разрешена коммерческая застройка. "Информируем, что в связи с общественным резонансом, вызванным несогласием с указанным проектом зон охраны объекта, данный документ был доработан. Откорректированный проект зон охраны объекта получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы, которое также в установленном порядке прошло общественное обсуждение. Письмом Управления от 29.04.2020 документация была представлена в Минкультуры России", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Минкультуры России письмом от 22 мая согласован откорректированный проект зон охраны объекта с условием включения в документацию определенных предложений. Они касаются в том числе "учета в предлагаемых границах зон требований в отношении иных объектов культурного наследия (археологического наследия), обеспечения визуального восприятия прилегающих к объекту природных территорий, обязательного сохранения ценных исторических ландшафтов".

При этом в федеральном ведомстве напомнили, что принятие акта об установлении зон охраны музея-усадьбы "Архангельское" относится исключительно к полномочиям органов государственной власти Московской области.

Дворцово-парковый ансамбль "Архангельское" иногда называют "подмосковным Версалем". С конца XVII века усадьба принадлежала князьям Голицыным, а с 1810 года и до революции 1917 года - коллекционеру и меценату князю Николаю Юсупову и его потомкам. Строительство и украшение усадьбы связано с именами архитекторов Герна, Тромбара, Петонди, Гонзага, Бове, Клейна. В коллекции живописи представлены произведения крупнейших западноевропейских художников XVII-XIX веков - Ван Дейка, Тьеполо, Буше, Робера и других мастеров.

В собрании декоративно-прикладного искусства - художественная бронза, часы, мебель, изделия юсуповского фарфорового завода в Архангельском и основных европейских мануфактур XVIII-XIX веков. Также музею принадлежит богатая хронологически коллекция скульптуры и обширная усадебная, насчитывающая более 16 тыс. томов русских и западноевропейских изданий XVI-ХIХ вв. После национализации усадьба была преобразована в музей и открыта для публики в мае 1919 года.