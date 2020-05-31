Ассоциация продюсеров кино и телевидения назовет победителей своей премии

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Организаторы премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) назовут в воскресенье победителей в онлайн-режиме.

"Продюсеры назовут призеров двадцати двух номинаций премии и обладателей трех специальных Призов жюри - "За создание наиболее благоприятных условий для съемок", "За многолетнюю верность сериалам" и "За расширение границ". Статуэтки будут доставлены в офис кинокомпаний - производителей победивших проектов в течение недели с момента объявления лауреатов", - сообщили в пресс-службе АПКиТ.

Премия вручается ежегодно с 2013 года. Она присуждается кино- и телепроектам на основании экспертной оценки продюсеров, отмечает представителей индустрии, работа которых внесла значительный вклад в российский кинематограф и его развитие. VIII церемония вручения премии должна была состояться 24 марта в Центре международной торговли, но была перенесена в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

В этом году на премию в престижной номинации "Лучший полнометражный художественный фильм" претендуют фильмы "Дылда" Кантемира Балагова и две ленты Клима Шипенко "Холоп" и "Текст". В номинации "Лучший сериал" (до 24 серий) в финал вышли проекты "Ростов" (НТВ), "Шифр" (Первый канал), "Эпидемия" (платформа Premier). В категории "Лучший комедийный сериал" представлены "Дылды" (СТС), "Жуки" (ТНТ), "Мылодрама" ("Пятница!"). В номинации "Лучший анимационный сериал" в шорт-лист включены "Маша и Медведь", "Три кота" и "Фиксики".

За право считаться "Лучшей режиссерской работой" будут бороться "Гоголь" Егора Баранова (ТВ-3), "Отчим" Сергея Гинзбурга (Первый канал), "Шторм" Бориса Хлебникова (платформа Start) и "Эпидемия" (платформа Premier). В номинации "Лучшая докудрама" на победу претендуют "Польский след" ("Звезда"), "Рюриковичи" (Первый канал), "Страна Советов. Забытые вожди" (Первый канал).

Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) - некоммерческая организация, объединяющая крупнейшие российские кинокомпании, которые в совокупности производят более 50% всего отечественного аудиовизуального контента: сериалы, полнометражные и документальные фильмы, анимационные проекты. Ассоциация принимает непосредственное и активное участие в развитии кинематографической отрасли России.

Профессиональный опыт ведущих продюсеров позволяет выявлять самые актуальные в индустрии кино и телевидения вопросы и находить способы их решения. АПКиТ работает над укреплением экономических, юридических и кадровых основ функционирования отрасли. В частности, Ассоциация продюсеров решает задачи борьбы с пиратством и создания условий для проведения съемок в регионах РФ (проект "Кино России"), поддерживает развитие профильного образования и проведение отраслевых мероприятий.