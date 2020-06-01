Путин поздравил актрису Евгению Симонову с днем рождения

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил актрису театра и кино, народную артистку России Евгению Симонову с днем рождения. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"Талантливая, наделенная яркой творческой индивидуальностью актриса, Вы вдохновенно служите избранному делу, дарите людям радость встречи с высоким искусством, - отметил президент. - Ваши работы на сцене Московского академического театра имени Владимира Маяковского и в кино по праву пользуются профессиональным признанием и искренней любовью зрителей".

Глава государства пожелал актрисе здоровья, благополучия и всего доброго.

Актриса Московского академического театра им. В. Маяковского (1976 - н. в.) Евгения Симонова родилась в 1955 году. Снималась в фильмах "Афоня", "В бой идут одни "старики", "Обыкновенное чудо" и др. Лауреат Государственной премии СССР (1984), народная артистка РФ (1995).