Резиденты арт-кластера "Таврида" споют для школьников на онлайн-фестивале

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 июня. /ТАСС/. Резиденты арт-кластера "Таврида" споют для школьников на концерте в рамках онлайн-фестиваля "Большая перемена" 1 июня. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы Центра развития культурных инициатив.

"Завершение учебного года станет настоящим праздником для всех российских школьников. Специально для них 1 июня в 21:00 в рамках онлайн-фестиваля "Большая перемена" состоится грандиозный концерт, в котором примут участие популярные артисты и фрешмены (человек в первый год обучения в учебном заведении) "Тавриды". Резиденты арт-кластера "Таврида" разных лет: cестры Мантулины, Стас Море, Максим Круженков, Илья Добрый, Рената, EXPROMT и Nasy&Sid, известные своим участием в российских и международных проектах, на этот раз выступят специально для школьников в День защиты детей. Фрешмены исполнят свои самые знаменитые треки и каверы популярных песен", - говорится в сообщении.

Уточняется, что увидеть выступления можно на странице "Большая перемена" в социальной сети "ВКонтакте". В понедельник с 21:00 до 22:30 концертную программу будут вести популярные шоумены, среди которых и участники "Тавриды".

"Фестиваль "Большая перемена" - масштабное всероссийское событие, в рамках которого весь день 1 июня будут проходить онлайн и офлайн мероприятия с привлечением известных музыкантов, спортсменов, ученых, блогеров, дизайнеров, популярных проектов, творческих молодежных объединений. <…> Арт-кластер "Таврида" и "Большая перемена" подарят школьникам России возможность интересно завершить самый необычный учебный год, продемонстрировать свои достижения и найти новых друзей. Для самых ярких участников это событие станет "путевкой" на программы арт-кластера в будущем, где творческие ученики смогут проявить свои таланты", - отметили в пресс-службе.

Добавляется, что также в День защиты детей команда арт-кластера "Таврида" проведет 700 мастер-классов в 75 регионах России по нескольким творческим направлениям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Детей поздравят известные российские деятели культуры и искусства: актер театра и кино Сергей Безруков, лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев, народный артист России Андрей Соколов, художественный руководитель балета "Тодес" Алла Духова, победитель телевизионного шоу на Первом канале "Голос.Дети -5" Рутгер Гарехт.