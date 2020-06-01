Молодые музыканты из семи регионов прошли в финал II Всероссийского конкурса "Созвездие"

СОЧИ, 1 июня. /ТАСС/. Жюри второго Всероссийского конкурса молодых музыкантов "Созвездие" определило 15 финалистов из семи субъектов РФ. Всего за право быть в финале боролись 116 молодых музыкантов, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе образовательного центра "Сириус" в Сочи, на базе которого проводился конкурс.

"1 июня жюри II Всероссийского конкурса молодых музыкантов "Созвездие" определило финалистов проекта. В 2020 году конкурс вновь собрал яркий состав участников. Из 116 претендентов в финал вышли 15 музыкантов из семи субъектов России в возрасте от 14 до 18 лет. Шесть участников - в номинации "Струнные инструменты", шесть - "Духовые и ударные" и трое исполнителей - по направлению "Фортепиано", - сообщили в пресс-службе.

Среди финалистов талантливые музыканты из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Новосибирска, Челябинска, Красноярска и Казани. Каждый из них в разные годы проходил обучение на профильных программах образовательного центра "Сириус", по окончании получив максимально высокие баллы от ведущих профессоров и педагогов России. Самой младшей из них 14 лет.

Всероссийский конкурс молодых музыкантов "Созвездие" во второй раз состоится в июле 2020 года в образовательном центре "Сириус". Всего к участию в конкурсе были приглашены более 200 выпускников Центра по направлению "Музыкально-исполнительское искусство", получившие наивысшие рейтинговые баллы по итогам образовательных программ.

Образовательный центр "Сириус" открыт в июне 2015 года на базе олимпийских объектов в Сочи образовательным фондом "Талант и успех" (учрежден российскими деятелями науки, спорта и искусства) по инициативе президента Владимира Путина, который возглавил его попечительский совет. Задача "Сириуса" - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, научных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве. Центр работает круглый год, проезд и пребывание в центре для детей бесплатные. Ежемесячно в "Сириус" приезжают до 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет из разных регионов России.