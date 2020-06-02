В Карелии за четыре года отреставрировали десятки памятников истории и культуры

ТАСС, 2 июня. Десятки памятников деревянного зодчества и объектов культурного наследия отреставрированы в последние годы в Карелии, где туризм должен стать одним из драйверов развития. Об этом заявил замсекретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев, возглавляющий одну из рабочих групп госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Республики Карелия.

Он подчеркнул, что этот регион является идеальным местом для самых разных видов туризма. "Мы рассматриваем [эту] сферу как один из драйверов развития республики, поэтому оказывали и оказываем поддержку различным проектам", - заметил Нургалиев.

"За последние четыре года отреставрированы десятки памятников деревянного зодчества и объектов культурного наследия. Среди них Дом Ермолаева в деревне Рубчойла, в котором функционирует этнокультурный центр, Кемский музей Поморья, часовня Рождества Богородицы в деревне Маньга Пряжинского района и многие другие", - перечислил замсекретаря СБ РФ. В частности, по его словам, в поселке Калевала был отремонтирован Дом инженера Моберга (характерная для начала XX века городская постройка, возведенная под влиянием идей финского национального романтизма), в котором в настоящее время работает этнокультурный центр "Калевалатало". Ведется также восстановление Сяндемского Успенского женского монастыря в Олонецком районе, добавил он.

Кроме того, как рассказал Нургалиев, в Беломорском районе завершаются работы по капитальному ремонту защитного павильона над местом крупного скопления петроглифов "Бесовы следки", которые, являясь частью Беломорских петроглифов, входят в число наиболее крупных наскальных изображений в Северной Европе. "Павильон "Бесовы следки" имеет ключевое значение для развития туризма как в Карелии, так и в России в целом, а его ремонт позволит использовать данный уникальный объект для экскурсионного показа в круглогодичном режиме", - подчеркнул замсекретаря СБ РФ.

Юбилей республики

8 июня отмечается День Республики Карелия. В этот день в 1920 году была создана Карельская трудовая коммуна (автономное областное объединение в составе РСФСР). Основные торжества по случаю 100-летия Республики Карелия запланированы на 5 сентября 2020 года.

Госкомиссия по подготовке к 100-летию Республики Карелия под руководством секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева была создана указом президента РФ Владимира Путина в 2013 году. Работа этой структуры направлена на формирование условий для опережающего социально-экономического развития Карелии, повышение уровня и качества жизни населения региона, в том числе путем создания благоприятного инвестиционного климата и развития государственно-частного партнерства.