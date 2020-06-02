Пожилые сотрудники учреждений культуры вернутся на работу в последнюю очередь

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Минкультуры и Роспотребнадзор разрабатывают меры, которые позволят пожилым сотрудникам российских учреждений культуры вернуться на работу в последнюю очередь. Об этом сообщила во вторник министр культуры РФ Ольга Любимова на брифинге в правительстве.

"Мы знаем, что костяк трупп российских театров - это пожилые люди, мы знаем неоценимый вклад пожилых людей в образовательный процесс в наших замечательных творческих вузах, детских школах искусств. Мы знаем, сколько пожилых людей трудятся в российских музеях, театрах и библиотеках. Российская культура невозможна без наших мастеров. В рамках нашей работы с Роспотребнадзором мы разрабатываем меры, чтобы эти люди возвращались в наши учреждения в последнюю очередь", - сказала Любимова.

Ранее она сообщила, что после открытия учреждений культуры возможны ограничения по работе для сотрудников старше 65 лет, в частности, для гардеробщиков и смотрителей в залах, которые находятся в зоне риска из-за опасности заражения новым коронавирусом. При этом она уточнила, что сотрудники российских музеев, которым 60 лет и больше, не будут сокращены в связи с такими ограничениями.