Умер реставратор Казанского собора Марк Коляда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Почетный реставратор Санкт-Петербурга Марк Коляда, который последние 10 лет посвятил реставрации Казанского собора, умер на 87-м году жизни. Об этом во вторник сообщается на сайте Союза реставраторов города.

"31 мая 2020 года на 87-м году жизни скончался архитектор-реставратор, почетный реставратор Санкт-Петербурга Марк Иванович Коляда", - говорится в сообщении.

В Союзе отметили, что Коляда работал в сфере реставрации более 60 лет. Большую часть из них он проработал в научно-исследовательском институте "Спецпроектреставрация". Последние 10 лет своей жизни Коляда посвятил реставрации Казанского собора.

"По словам коллег, реставратор досконально изучил каждый сантиметр храма - фасад, колонны, купол, фундамент - и мог часами рассказывать об удивительно успешной реализации великого замысла архитектора Андрея Воронихина", - отмечается в сообщении.

По данным Союза, Коляда был одним из основоположников методик по реставрации деревянного зодчества в Ленинградской области. По его проектам восстановили усадьбу Рождествено в Гатчинском районе, которая принадлежала семье Рукавишниковых-Набоковых и где в юности бывал писатель Владимир Набоков. Кроме того, в Ленинградской области реставратор работал над восстановлением церквей Святого Георгия Победоносца, Святого Николая Чудотворца и Димитрия Солунского Мироточивого.