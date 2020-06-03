Театр Романа Виктюка закроет сезон премьерой скринлайф-спектакля "Пир во время чумы"

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Московский театр Романа Виктюка в условиях ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса завершит свой 23-й по счету сезон в режиме онлайн. В среду в эфир выйдет подготовленный в самоизоляции видеоролик, а в пятницу состоится премьера скринлайф-спектакля "Пир во время чумы" по Александру Пушкину, сообщила ТАСС пресс-атташе театра Ольга Ильина.

"Все наши мероприятия к закрытию сезона пройдут в рамках противовирусного онлайн-проекта "Роман-на-Дому". Сегодня в 12:00 мск в соцсетях театра и на канале в YouTube будет размещен ролик, подготовленный артистами под занавес сезона в удаленном режиме. А 5 июня в 19:00 мск накануне дня рождения Александра Пушкина и к закрытию 23-го театрального сезона на всех ресурсах театра состоится премьера скринлайф-спектакля "Пир во время чумы" по мотивам одной из "Маленьких трагедий" великого русского поэта, созданной им в чрезвычайно продуктивный период болдинского холерного карантина о лондонской чумной эпидемии", - сказала пресс-атташе.

Она подчеркнула, что "спектакль целиком - от идеи до постпроизводства - был создан в условиях самоизоляции". "Эта работа станет продолжением цикла "Пушкин. Вопросы", который режиссер Игорь Неведров задумал в Театре Романа Виктюка по "Маленьким трагедиям", - уточнила собеседница агентства. По ее словам, "офлайн на новой сцене театра постановка "Моцарт и Сальери" была показана дважды летом 2019 года, а теперь настала очередь второй части цикла".

"Скринлайф - новый формат и новый жанр для российского театра, так называемый полноценный онлайн-спектакль, история в котором рассказывается через общение персонажей в мессенджере в специально созданной для этого социальной сети", - пояснила пресс-атташе.

Своим мнением поделился и режиссер Игорь Неведров. "Новые условия, новые эпидемии диктуют новые формы и жанры, - сказал он. - Мессенджеры как единственный способ коммуникации, особенно сейчас, в новых условиях пандемии". "Что общего они имеют с театром? Театр - это прекрасная, магическая условность, существование артиста в пространстве театра, пространстве игры определено этой условностью. Социальные сети - это тоже условность, игра, в рамках которой мы можем договориться друг с другом о правилах, поверить в них и следовать им", - считает режиссер.

Роли в скринлайф-спектакле "Пир во время чумы" исполняют заслуженный артист России Дмитрий Бозин, Станислав Мотырев, Анна Подсвирова, Антон Даниленко, Мария Матто, Иван Иванович, Дмитрий Голубев, Владимир Белостоцкий и другие.