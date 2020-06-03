В Кирове планируют отреставрировать здание "Приказной избы" XVIII века

КИРОВ, 3 июня. /ТАСС/. Памятник архитектуры федерального значения - здание "Приказной избы" в Кирове, построенное в XVIII веке и закрытое для посещения в 2018 году из-за ветхости, планируют отреставрировать в 2022 году, сообщила ТАСС министр культуры Кировской области Татьяна Мазур в среду.

По данным министерства, здание "Приказной избы" было построено в XVIII веке, отреставрировано и передано краеведческому музею в 1974 году в честь 600-летия Кирова. С тех пор оно находилось в оперативном управлении музея, там размещался отдел народных художественных промыслов. При этом капитальный ремонт не проводился. В 2018 году здание закрыли, поскольку оно стало небезопасным для сотрудников и посетителей.

"Министерством культуры Кировской области прорабатывается вопрос о выделении средств из федерального бюджета на проведение реставрационных работ здания "Приказной избы" в рамках подготовки к празднованию 650-летия Кирова. Разработка проектной документации будет завершена в 2021 году. Проведение реставрационных работ запланировано на 2022 год", - сказала Мазур.

По данным Кировского областного краеведческого музея, зданию "Приказной избы" более 250 лет. Первое упоминание о нем встречается в переписи городских сооружений 1771 года и обозначено как "Питейный дом с подвалом". Дом находился на Казанском тракте и был востребован жителями города и проезжающими путниками: давал возможность согреться, отдохнуть. Позднее здание использовалось для различных целей, здесь, в частности, по данным проекта "Пешком по Вятке", размещался ночлежный дом, а в 1918 году дом был занят военной гауптвахтой. Название "Приказная изба" закрепилось за зданием с советских времен. С 1977 года в доме расположился музей.