Музей в Хабаровске получит тактильные копии картин для людей с нарушениями зрения

ХАБАРОВСК, 3 июня. /ТАСС/. Дальневосточный художественный музей в Хабаровске получит тактильные копии картин русских и европейских живописцев для людей с нарушениями зрения, сообщила в среду пресс-служба регионального правительства.

"Дальневосточный художественный музей вошел в число победителей конкурса на создание тактильных копий музейных экспонатов. Конкурс проходит в рамках программы поддержки людей с нарушением зрения "Особый взгляд". Уже этой осенью в краевом учреждении культуры появятся копии полотен представителей западноевропейского и русского искусства", - говорится в сообщении.

Конкурс проводит благотворительный фонд Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт". По гранту музей получит копии картин "Корова" Розы Бонер, "Марина (Морской вид)" Томаса Хереманса, "Ревекка у колодца" Тициана, "Портрет Суворова" неизвестного художника и "Натюрморт с ананасом" Ильи Машкова. Тактильные копии этих картин будут созданы мастерской тактильных макетов Михаила и Ольги Шу в Москве. Экспонироваться они будут специально для посетителей с нарушением зрения.

В музее уже есть одна тактильная копия, она сделана с картины "Дочь рыбака" Петрова-Водкина. Ее подарили учреждению организаторы выставки "Видеть невидимое" в 2017 году. Полотно хранится в запасниках. Оно дополнит экспозицию, которую музей организует после того, как получит копии других работ.

Фонды Дальневосточного художественного музея насчитывают более 16 тыс. произведений, в том числе образцы русского искусства XV-XXI веков, зарубежного искусства, творчества народов Приамурья и севера Дальнего Востока России. В коллекции музея есть полотна Ивана Айвазовского, Ивана Шишкина и Исаака Левитана, графика Дюрера и Рембрандта, живопись Тициана, Веронезе, Яна ван Гойена и других художников. Учреждение оборудовано тактильными схемами этажей, табличками на языке Брайля, его сотрудники проводят экскурсии для незрячих и слабовидящих посетителей.

Учреждения культуры Хабаровского края не первый раз становятся победителями конкурсов благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт". Так, краевая специализированная библиотека для слепых получила поддержку на организацию тифлокомментирования в театрах. Проект будет реализовываться к концу 2020 года на базе краевого музыкального театра и театра драмы.