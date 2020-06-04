От панка до посла ООН: дикая сердцем Анджелина Джоли

Актриса, режиссер, борец за права человека, альтруист, благотворитель, мать шестерых детей, невероятно элегантная и при этом бунтарка и панк в душе, Анджелина Джоли остается одной из самых влиятельных женщин мира.
Анджелина привыкла к камерам и вниманию прессы с детства — она родилась в семье актеров Джона Войта и Маршелин Бертран, правда, семьей они пробыли недолго. Родители разошлись, когда Джоли был всего один год. Она и ее старший брат Джеймс остались жить с матерью, и их встречи с отцом были нерегулярными и часто заканчивались ссорами.
В семь лет она сыграла небольшую роль в его фильме "В поисках выхода", но это было скорее исключением, чем правилом. По-настоящему Анджелина захочет стать актрисой в 16 лет, и этому послужит, по ее же признанию, не карьера отца, а любовь ее матери к кино, которой она заразила и дочь. Маршелин была либеральной матерью: она позволила Джоли в 14 лет жить с ее бойфрендом в соседней комнате, не препятствовала их увлечению оккультизмом и желанию дочери стать директором похоронного бюро и даже вдохновила Анджелину сделать одну из ее первых татуировок. "Я сделала тату с надписью "Молюсь за диких сердцем, заключенных в клетку", когда мне было 20. Я была с моей мамой, мне было неспокойно, мне всегда неспокойно, я была потеряна. Мы ехали на ужин, мама рассказывала о своей встрече с Теннесси Уильямсом и том, как она любит его слова. Она рассказала, что ему принадлежат слова о диких сердцем, и в тот же вечер я вытатуировала их на своей руке. Мама напомнила мне в тот вечер, что моя дикость — это нормально и это часть меня", — рассказывает актриса.
Ее первой серьезной работой в кино стала заглавная роль в фильме "Киборг-2: Стеклянная тень", правда, Анджелина была настолько разочарована в картине, что забросила свою карьеру на целый год. Ее роль в "Хакерах", вышедших через два года, оказалась гораздо удачнее, и, хоть критики остались не в восторге от самого фильма, он получил культовый статус среди зрителей.
Настоящая известность пришла к актрисе только через три года: роль жены губернатора штата Алабама в мини-сериале "Джордж Уоллес" принесла ей первую номинацию на премию "Эмми", а роль супермодели Джии в одноименном фильме — премию "Золотой глобус".
В 1999 году Джоли снялась вместе с Вайноной Райдер в картине "Прерванная жизнь", которая должна был перезапустить карьеру последней, а в итоге принесла Джоли ее первый и пока единственный "Оскар". Она сыграла харизматичную бунтарку Лизу, которая прожила в психиатрической клинике все сознательную жизнь. Непростое психологическое состояние героини во многом совпадало с реальной жизнью самой актрисы: она несколько раз пыталась покончить жизнь самоубийством и в итоге оказалась в психиатрической клинике. Ее взрывную натуру подстегнули отношения с Билли Бобом Торнтоном. Они поженились всего через месяц после знакомства, не скрывали от журналистов свои бурные чувства и носили кулоны с кровью друг друга.
Такое провокационное поведение по меркам консервативного Голливуда не помешало ей получить главную роль в фильме "Лара Крофт: Расхитительница гробниц", который стал ее первым крупным коммерческим успехом.
Он не только принес ей мировую популярность, но и кардинально изменил жизнь актрисы.
Через несколько лет Анджелина усыновила мальчика Пакса из Вьетнама и девочку Захару из Эфиопии. За десять лет Джоли совершила около сорока гуманитарных миссий в тридцати странах по всему миру. Ее активная социальная позиция не помешала голливудской карьере. Несмотря на череду провальных фильмов как в зрительском, так и коммерческом плане, она смогла получить статус одной из самых высокооплачиваемых и желанных актрис Голливуда. Одни из самых ярких и известных ее работ "Мистер и миссис Смит", "Ее сердце", "Особо опасен" и "Солт".
Благодаря своему коммерческому успеху, гуманитарной работе и экзотичной красоте Джоли стала одной из самых влиятельных женщин в мире. Этому статусу не помешал даже скандал с разводом Дженнифер Энистон и Брэда Питта. Общественность была полностью уверена, что именно Анджелина стала причиной разрыва популярной голливудской пары, хотя она активно это отрицала. Через год после их развода она родила Питту девочку Шайло и положила начало знаменитой "Бранджелине".
За 12 лет отношений Джоли и Питт родили еще двух детей, близнецов Нокса и Вивьенн и основали несколько гуманитарных фондов. В это время фокус Джоли начал все больше смещаться с актерской карьеры в сторону гуманитарной работы.
Она начала строительство школ для девочек в странах третьего мира и жертвовала деньги на финансирование образовательных программ, выступала за права беженцев и начала программу о предупреждении сексуального насилия в зоне военных конфликтов. "В двадцать лет я боролась с самой собой. Сейчас я беру свою панк-натуру в Вашингтон и борюсь за то, что важно", — отмечала актриса. Вместе с Питтом она выкупила территорию национального парка в Камбоджи и превратила ее в резервацию для диких животных, а в Кении на их деньги была создана так называемая Деревня тысячелетия в рамках инициативы ООН.
"Я считаю шокирующим то, что самое опасное место для женщины — ее дом. Домашнее насилие до сих пор не преследуется по закону в десятках стран мира… Около 70 миллионов человек лишены своего дома, среди них 26 миллионов беженцев. И все это нельзя объяснить тем, что "мир такой, какой он есть". Это невероятный дисбаланс, и мы не должны просто пожимать плечами и думать только о наших собственных странах, потому что мы все связаны. Это время для борьбы".
Джоли всегда активно выступала за права женщин, и именно поэтому она решила рассказать о своей борьбе с раком публично. Ее мать Маршелин умерла от рака яичников всего в 57 лет. Из-за высокой вероятности заболеть самой Анджелина приняла решение удалить обе груди и яичники: "Я хотела рассказать о своем опыте, потому что многим женщинам угрожает то же, что и мне. Я надеюсь, что моя история сподвигнет их пройти тесты и понять, что у них есть выбор".
За последнее десятилетие Джоли снялась всего в двух частях диснеевской сказки о ведьме Малефисенте. И хотя эта роль помогла ей выйти из личного кризиса и вернуть уверенность в себе после разрыва с Питтом, главным делом ее творческой жизни стала именно режиссура. В 2011 году вышел ее первый художественный фильм "В краю крови и меда" о романе сербской заключенной и боснийского солдата во время войны в Боснии, а в 2014 году — "Несломленный", снятый по биографии героя Второй мировой войны Луиса Замперини. Ни один из них не сыскал коммерческого или зрительского успеха, и они получили довольно сдержанные оценки критиков. А ее первый совместный проект с Питтом после "Мистера и миссис Смит", режиссерская работа "Лазурный берег", где она вместе с мужем играет пару, страдающую от семейного кризиса, и вовсе был встречен в штыки. С помощью фильма Джоли пыталась решить вполне реальный кризис отношений, и именно это не понравилось критикам. Картину посчитали слишком личной и претенциозной.
В своем последнем фильме "Сначала они убили моего отца" режиссер вернулась к тому, с чего все начиналось. Она экранизировала автобиографию своей самой близкой подруги Лун Ун, которая рассказывает о детстве в трудовых лагерях во время правления красных кхмеров в Камбодже. Изначально фильм планировалось выпустить только для камбоджийской аудитории, но благодаря Netflix он стал доступен для аудитории по всему миру.
Во времена пандемии Анджелина Джоли продолжает бороться за права всех тех, кто наиболее нуждается в помощи, и, несмотря на свою элегантность и внешнее спокойствие, по-прежнему остается панком и бунтарем. "Каждый день своей жизни я осознаю, что у меня есть свобода выражать свое мнение и делать собственный выбор. У меня есть возможность поощрять своих детей изучать этот мир, в том числе мир идей и мнений, без каких-либо ограничений. Я думаю, мы все знаем, что такое быть смелым. Ничто не приносит мне большего удовольствия, чем видеть кого-то, кто не боится быть собой, со своим стилем и характером, каким бы он ни был".
Тома Ходова