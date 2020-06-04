От панка до посла ООН: дикая сердцем Анджелина Джоли

Актриса, режиссер, борец за права человека, альтруист, благотворитель, мать шестерых детей, невероятно элегантная и при этом бунтарка и панк в душе, Анджелина Джоли остается одной из самых влиятельных женщин мира. Анджелина привыкла к камерам и вниманию прессы с детства — она родилась в семье актеров Джона Войта и Маршелин Бертран, правда, семьей они пробыли недолго. Родители разошлись, когда Джоли был всего один год. Она и ее старший брат Джеймс остались жить с матерью, и их встречи с отцом были нерегулярными и часто заканчивались ссорами.

Описание С матерью Маршелин Бертран (слева) и Жаклин Биссет, 2001 год © Kevin Winter/Getty Images

В семь лет она сыграла небольшую роль в его фильме "В поисках выхода", но это было скорее исключением, чем правилом. По-настоящему Анджелина захочет стать актрисой в 16 лет, и этому послужит, по ее же признанию, не карьера отца, а любовь ее матери к кино, которой она заразила и дочь. Маршелин была либеральной матерью: она позволила Джоли в 14 лет жить с ее бойфрендом в соседней комнате, не препятствовала их увлечению оккультизмом и желанию дочери стать директором похоронного бюро и даже вдохновила Анджелину сделать одну из ее первых татуировок. "Я сделала тату с надписью "Молюсь за диких сердцем, заключенных в клетку", когда мне было 20. Я была с моей мамой, мне было неспокойно, мне всегда неспокойно, я была потеряна. Мы ехали на ужин, мама рассказывала о своей встрече с Теннесси Уильямсом и том, как она любит его слова. Она рассказала, что ему принадлежат слова о диких сердцем, и в тот же вечер я вытатуировала их на своей руке. Мама напомнила мне в тот вечер, что моя дикость — это нормально и это часть меня", — рассказывает актриса.

Джоли не отличалась простым характером: она ходила во всем черном, перепробовала все наркотики, играла с ножами и не очень любила общаться со сверстниками. Это никак не добавляло ей популярности в школе и не способствовало актерской карьере. Она стала ходить на пробы с 16 лет, но агенты часто находили ее слишком мрачной и неприветливой

Ее первой серьезной работой в кино стала заглавная роль в фильме "Киборг-2: Стеклянная тень", правда, Анджелина была настолько разочарована в картине, что забросила свою карьеру на целый год. Ее роль в "Хакерах", вышедших через два года, оказалась гораздо удачнее, и, хоть критики остались не в восторге от самого фильма, он получил культовый статус среди зрителей.

Описание Кадр из фильма "Хакеры" © United Artists/Getty Images

Настоящая известность пришла к актрисе только через три года: роль жены губернатора штата Алабама в мини-сериале "Джордж Уоллес" принесла ей первую номинацию на премию "Эмми", а роль супермодели Джии в одноименном фильме — премию "Золотой глобус". В 1999 году Джоли снялась вместе с Вайноной Райдер в картине "Прерванная жизнь", которая должна был перезапустить карьеру последней, а в итоге принесла Джоли ее первый и пока единственный "Оскар". Она сыграла харизматичную бунтарку Лизу, которая прожила в психиатрической клинике все сознательную жизнь. Непростое психологическое состояние героини во многом совпадало с реальной жизнью самой актрисы: она несколько раз пыталась покончить жизнь самоубийством и в итоге оказалась в психиатрической клинике. Ее взрывную натуру подстегнули отношения с Билли Бобом Торнтоном. Они поженились всего через месяц после знакомства, не скрывали от журналистов свои бурные чувства и носили кулоны с кровью друг друга.

Описание С Билли Бобом Торнтоном, 2002 год © AP Photo/Kevork Djansezian

Такое провокационное поведение по меркам консервативного Голливуда не помешало ей получить главную роль в фильме "Лара Крофт: Расхитительница гробниц", который стал ее первым крупным коммерческим успехом. Он не только принес ей мировую популярность, но и кардинально изменил жизнь актрисы.

Съемки "Лары Крофт" проходили в Камбодже, практически разрушенной войной. Джоли настолько поразили ужасы, которые пришлось пережить жителям этой небольшой страны, что по приезде домой она связалась с ООН с предложением о помощи. Актриса пожертвовала организации миллион долларов, была провозглашена послом доброй воли, а еще через год усыновила камбоджийского мальчика

Через несколько лет Анджелина усыновила мальчика Пакса из Вьетнама и девочку Захару из Эфиопии. За десять лет Джоли совершила около сорока гуманитарных миссий в тридцати странах по всему миру. Ее активная социальная позиция не помешала голливудской карьере. Несмотря на череду провальных фильмов как в зрительском, так и коммерческом плане, она смогла получить статус одной из самых высокооплачиваемых и желанных актрис Голливуда. Одни из самых ярких и известных ее работ "Мистер и миссис Смит", "Ее сердце", "Особо опасен" и "Солт".

Описание Во время съемок фильма "Особо опасен", 2007 год © James Devaney/WireImage/Getty Images/Getty Images

Благодаря своему коммерческому успеху, гуманитарной работе и экзотичной красоте Джоли стала одной из самых влиятельных женщин в мире. Этому статусу не помешал даже скандал с разводом Дженнифер Энистон и Брэда Питта. Общественность была полностью уверена, что именно Анджелина стала причиной разрыва популярной голливудской пары, хотя она активно это отрицала. Через год после их развода она родила Питту девочку Шайло и положила начало знаменитой "Бранджелине". За 12 лет отношений Джоли и Питт родили еще двух детей, близнецов Нокса и Вивьенн и основали несколько гуманитарных фондов. В это время фокус Джоли начал все больше смещаться с актерской карьеры в сторону гуманитарной работы. Она начала строительство школ для девочек в странах третьего мира и жертвовала деньги на финансирование образовательных программ, выступала за права беженцев и начала программу о предупреждении сексуального насилия в зоне военных конфликтов. "В двадцать лет я боролась с самой собой. Сейчас я беру свою панк-натуру в Вашингтон и борюсь за то, что важно", — отмечала актриса. Вместе с Питтом она выкупила территорию национального парка в Камбоджи и превратила ее в резервацию для диких животных, а в Кении на их деньги была создана так называемая Деревня тысячелетия в рамках инициативы ООН.

Описание Анджелина Джоли во время гуманитарного визита в Ирак, 2018 год © Andrew McConnell / UNHCR via Getty Images

"Я считаю шокирующим то, что самое опасное место для женщины — ее дом. Домашнее насилие до сих пор не преследуется по закону в десятках стран мира… Около 70 миллионов человек лишены своего дома, среди них 26 миллионов беженцев. И все это нельзя объяснить тем, что "мир такой, какой он есть". Это невероятный дисбаланс, и мы не должны просто пожимать плечами и думать только о наших собственных странах, потому что мы все связаны. Это время для борьбы". Джоли всегда активно выступала за права женщин, и именно поэтому она решила рассказать о своей борьбе с раком публично. Ее мать Маршелин умерла от рака яичников всего в 57 лет. Из-за высокой вероятности заболеть самой Анджелина приняла решение удалить обе груди и яичники: "Я хотела рассказать о своем опыте, потому что многим женщинам угрожает то же, что и мне. Я надеюсь, что моя история сподвигнет их пройти тесты и понять, что у них есть выбор".

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