Храм Симеона Столпника в Нижегородском кремле восстановят к 800-летию города

ТАСС, 3 июня. Храм преподобного Симеона Столпника, разобранный в 1928 году, восстановят на территории Нижегородского кремля к 800-летию города, празднование которого пройдет в 2021 году. Закладка капсулы в основание храма прошла в среду, говорится в сообщении пресс-службы полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО).

"3 июня в Нижегородском кремле полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий приняли участие в закладке капсулы в основание храма преподобного Симеона Столпника", - указано в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, единоверческая церковь, которая стояла на этом месте, была разобрана в 1928 году, и к 800-летию Нижнего Новгорода было принято решение восстановить ее в историческом облике. Она будет представлять собой одноглавый храм с трапезной и шатровой колокольней.

Раскопки на месте воссоздаваемой церкви начались в июне 2018 года. Археологи определили расположение Симеоновского монастыря, предположив, что он был построен в конце XV - начале XVI веков. Был обнаружен и монастырский некрополь из почти 900 захоронений. Кроме того, на месте Симеоновской обители впервые в истории нижегородской археологии обнаружена средневековая усадебная городская застройка XIII-XIV веков, говорится в сообщении.

Торжества, посвященные 800-летию Нижнего Новгорода, начнутся 12 июня 2021 года, их кульминация придется на 19 августа. По предположениям историков, которые основываются на архивных документах, в этот день в 1221 году был основан город.