Санкт-Петербургский международный книжный салон впервые откроется в онлайн-формате

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Пятнадцатый Санкт-Петербургский международный книжный салон впервые состоится в онлайн-формате. В четверг его работу откроют специальные программы, подготовленные информационным агентством ТАСС и городской газетой "Петербургский дневник".

"С 4 по 6 июня впервые в истории Северной столицы XV Санкт-Петербургский международный книжный салон состоится в онлайн-формате. Программа книжных мероприятий развернется на пяти площадках - ТАСС, газеты "Петербургский дневник", телеканала "Санкт-Петербург", социальной сети "ВКонтакте". Трансляции будут доступны на ресурсе book-salon.online", - сообщили в пресс-службе комитета по печати и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга.

О программе и ее участниках

В так называемый нулевой день салона на виртуальной площадке ТАСС состоится презентация специального проекта агентства к 75-летию Победы "Сказки в бомбоубежище: хроники детских садов и школ блокадного Ленинграда". Кроме того, театральный критик Марина Дмитревская расскажет о выпуске сотого номера Петербургского театрального журнала и о театральной жизни города, а Александр Вершинин, генеральный директор Российской национальной библиотеки, которая в этом году отмечает свое 225-летие, представит международные проекты учреждения. В свою очередь доцент кафедры корееведения Санкт-Петербургского государственного университета Инна Цой познакомит всех желающих с особенностями корейской литературы.

Издание правительства города - газета "Петербургский дневник" - представит 4 июня онлайн-интервью с известным российским писателем Евгением Водолазкиным и с прозаиком, лауреатом "Русской премии" Сашей Филипенко, а также расскажет о том, что горожанам удалось прочитать за время самоизоляции.

Официальную программу книжного салона откроет 5 июня виртуальное пленарное заседание "Книжная индустрия в новой реальности: онлайн-трансформация и перспективы развития". В нем примут участие президент Российского книжного союза Сергей Степашин, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимир Григорьев и председатель комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол.

Среди участников мероприятий форума заявлены и такие авторы и деятели культуры, как Татьяна Устинова, Михаил Шемякин, Галина Юзефович, Андрей Аствацатуров, Сергей Шаргунов, Вадим Левенталь, представители независимых книжных магазинов, городских библиотек и литературных музеев.

"Юбилейный книжный салон предоставит возможность молодым и именитым авторам и литераторам, критикам, издательствам, литературоведческим музеям заявить о своих произведениях и проектах широкому кругу интересующихся современной и классической литературой. На [портале салона] будет представлена насыщенная программа из более чем 30 образовательных лекций, презентаций книг, дискуссий и круглых столов", - отметили в комитете. Этот контент будет доступен как в дни работы салона, когда у зрителей будет возможность напрямую задать вопросы спикерам, так и после, в формате видеозаписей всех выступлений.

О книжном салоне

Инициатором проведения Санкт-Петербургского международного книжного салона в онлайн-формате выступило агентство ТАСС, соорганизаторами стали издание "Петербургский дневник" и телеканал "Санкт-Петербург". Мероприятие пройдет при поддержке комитета по печати и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга, Российского книжного союза и Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Санкт-Петербургский международный книжный салон проходит ежегодно с 2006 года и является одним из главных мероприятий для любителей чтения и профессионалов издательского дела. За годы своей работы салон превратился из книжной выставки в фестиваль, ставший визитной карточкой Петербурга.