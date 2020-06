Имя обладателя Международной Букеровской премии назовут 26 августа

ЛОНДОН, 4 июня. /ТАСС/. Имя обладателя Международной Букеровской премии (The Man Booker International Prize), присуждаемой в области литературы на английском языке, станет известно 26 августа. Об этом решении сообщил в четверг Фонд Букеровской премии, некоммерческой организации, в введении которой находятся обе премии - сама Букеровская и ее международный вариант.

"Имя победивших писателя и переводчика будет названо на виртуальной церемонии в среду, 26 августа", - говорится в распространенном сообщении. Изначально церемония вручения премии была запланирована на 19 мая. Однако в Фонде посчитали, что в нынешней ситуации, когда в Великобритании и во многих других странах действуют карантинные меры, а непродовольственные магазины закрыты, не все читатели смогут ознакомиться с произведениями, попавшими в "короткий список".

Назначить дату стало возможным после того, как власти королевства подтвердили, что с 15 июня в стране откроются магазины, не торгующие предметами первой необходимости, в том числе книжные.

Шесть стран, шесть финалистов

"Короткий список" премии был оглашен 2 апреля. В него вошли произведения писателей из Аргентины, Германии, Ирана, Мексики, Нидерландов и Японии.

В числе претендентов на получение премии оказался всего один мужчина. Это Даниэль Кельман с произведением "Тиль" (Tyll), в котором рассказывается о тридцатилетней войне в Германии (1618-1648).

Остальные финалисты престижной премии - женщины. Так, в "короткий список" вошла японская писательница Йоко Огава, которая у себя на родине стала обладательницей всех национальных литературных наград. Жюри выделило ее роман "Полиция памяти" (The Memory Police).

Компанию ей составила иранская писательница Шокуфе Азар с романом "Просвещение сливового дерева" (The Enlightenment of The Greengage Tree), аргентинка Габриела Камара ("Приключения китайского железа" - The Adventures of China Iron), автор из Нидерландов Марика Лукас Рейневелд ("Вечерний дискомфорт" - The Discomfort of Evening) и мексиканка Фернанда Мельхор ("Пора ураганов" - Hurricane Season).

О премии

Букеровская премия, основанная в 1969 году, ежегодно присуждается писателям стран бывшего Британского Содружества. В свою очередь Международная Букеровская премия была учреждена в 2004 году и вплоть до 2016 года вручалась раз в два года. Теперь ее присваивают за достижения в области литературы ежегодно. Победителем может оказаться автор любой книги, которая была переведена на английский и опубликована в Соединенном Королевстве или Ирландии. Денежный приз премии составляет £50 тыс. ($63 тыс.), который будет разделен между писателем-победителем и переводчиком. Все писатели и переводчики, включенные в "короткий список", получат дополнительно по £1 тыс. каждый ($1 240).