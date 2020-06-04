Мобильный художественный театр представит спектакль "Карлсон навсегда" в Instagram

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Премьеру спектакля "Карлсон навсегда" о событиях, которые произошли с героями сказки 20 лет спустя покажет Мобильный художественный театр. Премьера пройдет 7 июня в прямом эфире Instagram, сообщили ТАСС в пресс-службе проекта.

По сюжету 30-летний Малыш находится на самоизоляции, он звонит в службу доставки, где его консультантом оказывается Карлсон.

Как рассказал автор спектакля и художественный руководитель Мобильного художественного театра Михаил Зыгарь, пьеса была написана специально для игры в прямом эфире Instagram. "Это будет не запись, которую включили онлайн - наоборот, все вживую, здесь и сейчас, как в традиционном театре", - цитируют его в пресс-службе проекта.

По мнению Зыгаря, такой диджитал театр в прямом эфире - новый жанр, которому обеспечено большое будущее. "И это очень сильно отличается от стандартной видеоверсии спектакля, сыгранного на сцене - он уже поставлен для инстаграма, а значит смотрится очень органично даже в телефоне", - отметил он.

Главные роли в проекте исполнят Павел Ворожцов и Федор Лавров. Режиссером выступила Елена Махова. Прямой эфир 7 июня в 19:00 мск будет доступен в аккаунтах Михаила Зыгаря и Мобильного художественного театра. Вскоре после премьеры спектакль "Карлсон навсегда" появятся в приложении театра.

В приложении Мобильного художественного театра доступны аудиоспектакли с заранее подготовленным маршрутом прогулок. Среди постановок проекта - "Мастер и Маргарита" и "1000 шагов с Кириллом Серебренниковым". В связи с самоизоляций театр выпустил также спектакли для прослушивания дома: "Елизавета Бам", "Отравленный пояс", "Академия смеха" и "9 движений".