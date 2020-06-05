Исполняется 90 лет со дня рождения режиссера трилогии о Простоквашино Владимира Попова

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Создатель "Умки" и трилогии о Простоквашино, режиссер-мультипликатор Владимир Попов внес ощутимый вклад в формирование неповторимого облика отечественной мультипликации, персонажи его картин запоминаются на долгие годы. Такое мнение в беседе с ТАСС накануне 90-летия со дня его рождения высказал директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев.

"Владимир Попов - один из величайших режиссеров в истории отечественной мультипликации, из тех, кто внес ощутимый вклад в формирование ее неповторимого облика. "Умка", трилогия о героях Простоквашино, "Бобик в гостях у Барбоса", "Приключения Васи Куролесова", все эти очень разные картины объединил талант Владимира Попова", - рассказал Машковцев.

Он отметил, что герои произведений Попова всегда были яркими и характерными, они запоминались на долгие годы. При этом ему как настоящему художнику всегда было интересно экспериментировать.

"Немногие знают, что Владимир Попов также работал на киножурнале "Фитиль" в качестве режиссера и художника-постановщика отдельных выпусков, а также занимался оформлением грампластинок фирмы "Мелодия". Мастер пробовал себя в различных сферах, при этом каждая его работа достойна высоких наград", - отметил директор студии.

О Владимире Попове

Выдающийся режиссер, художник и сценарист Владимир Попов родился 5 июня 1930 года. Он поступил на студию "Союзмультфильм" в качестве ученика в возрасте 22 лет, некоторое время работал прорисовщиком и мультипликатором. В эти годы вместе с мультипликатором Владимиром Пекарем они образовали творческий альянс, благодаря которому появился первый выпуск сатирического мультжурнала "Мультипликационный крокодил", созданный также при участии Льва Позднеева.

Позднее Попов и Пекарь снимали другие картины на "Союзмультфильме", в том числе "Впервые на арене", "Случилось это зимой". Легендарными стали их мультфильмы о белом медвежонке "Умка" и "Умка ищет друга". Колыбельная Медведицы из этой ленты множество раз переиздавалась на разных носителях в сборниках лучших детских песен.

Самостоятельно Попов начал снимать мультфильмы с 1975 года, его авторству принадлежат картины "Бобик в гостях у Барбоса", "Приключения Васи Куролесова", "Мы с Шерлоком Холмсом", а также серия о Простоквашино: "Трое из Простоквашино", "Каникулы в Простоквашино" и "Зима в Простоквашино". Режиссера не стало в 1987 году, он так и не успел снять четвертый фильм о приключениях жителей знаменитой деревни. Студия запустила новый сериал "Простоквашино", снятый близко к стилистике оригинальной трилогии, в 2018 году.