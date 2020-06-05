Археологи музея "Куликово поле" воссоздадут вид древней Тулы по 3D-модели местности

ТУЛА, 5 июня. /ТАСС/. Археологи государственного музея-заповедника "Куликово поле" воссоздадут вид 10 городищ Тульской области, в том числе древней Тулы, существовавшей до постройки Тульского кремля в 1520 году. Для этого применяется технология 3D-моделирования исторической местности, рассказал ТАСС заведующий отделом археологических исследований музея-заповедника Евгений Столяров.

"Исследования проводились, в том числе в поселке Торхово, ранее это была территория древней Тулы. Но на этом месте, где примерно с XII века стояла древняя Тула, существовали и более ранние поселения, люди жили там около двух тысяч лет назад. С помощью дронов сделаны сотни снимков местности, на их основе создана ее 3D-модель. По ней удалось детально рассмотреть остатки оборонительных укреплений, плотин первых железоделательных заводов, эти памятники выявлены еще 1990-х годах, но только сейчас стало возможным увидеть городище в комплексе, каким оно было", - сказал Столяров.

В пресс-службе "Куликова поля" ТАСС сообщили, что 3D-модель древней Тулы планируется представить в филиале в Музейном квартале, открытие которого планируется в сентябре 2020 года к празднованию 500-летия Тульского кремля. "Современные постройки в Торхово покрывают лишь часть посада древнего города, существовавшего с XII века, остальные территории не повреждены и доступны для дальнейших исследований и раскопок", - отметил Столяров.

По его словам, всего обследованы территории 10 древних городищ в Тульской области. "Они существовали в период от середины первого тысячелетия до нашей эры, то есть им 2,5 тыс. лет, и до середины второго тысячелетия нашей эры, то есть до XV века. На 3D-моделях видны перепады высот, участки разрушенных валов или уже засыпанных рвов, что позволяет сделать довольно точную реконструкцию облика древних поселений, оборонительных сооружений. Работа над их макетами будет продолжена", - добавил Столяров.

Тула основана в 1146 году, строительство Тульского кремля завершилось в 1520 году. В этот же период началось создание системы оборонительных укреплений Большой засечной черты, которое имело ключевое значение в истории России. Эта система в XVI-XVII веках объединила территории нынешних Тульской, Калужской, Московской, Рязанской, Орловской и Белгородской областей. Непрерывная цепь укреплений протянулась более чем на 4 тыс. км, она защищала границы государства от постоянных набегов с юга.