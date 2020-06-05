Цыганов сообщил о завершении съемок проекта Вырыпаева о контактах с внеземной цивилизацией

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Онлайн-съемки нового фильма-спектакля Ивана Вырыпаева под названием "UFO" о людях, которые имели контакт с внеземной цивилизацией, уже завершились. Премьера в офлайн-формате запланирована на осень. Об этом в интервью ТАСС рассказал исполнитель одной из ролей Евгений Цыганов.

Ранее в пресс-службе "Okko Театр" ТАСС рассказали о том, что Вырыпаев работает над проектом "UFO", подготовка к съемкам, в том числе кастинг, репетиции и примерки, проходила в онлайн-формате. Сорежиссером проекта стал сын Вырыпаева Геннадий.

"Пока затея заключается в том, чтобы в начале сентября отыграть несколько спектаклей в декорациях фильма и практически сразу сделать кинопремьеру этой работы. И выпустить ее на онлайн-платформе. Я видел давно эту пьесу в читке Вырыпаева. Тогда Ваня говорил со сцены, что у него есть сценарий, и он хочет снять фильм, но денег на картину нет, так как съемки предполагают экспедиции по всему миру, и пока он почитает сценарий. Это было лет пять назад, мне очень понравилось, как это звучало тогда. Я знаком с творчеством Вани давно, считаю его уникальным явлением в нашем театральном сообществе", - поделился Цыганов.

По его словам, изначально Вырыпаев рассказал о том, что у него есть задумка, которую можно осуществить, несмотря на самоизоляцию. Участники репетиционного процесса находились дома, режиссер был в Варшаве. На данный момент съемки уже завершились. Артист отметил, что не все пьесы поддаются формату онлайн, и не всякий режиссер решится на такое.

"Мой мастер Петр Наумович Фоменко говорил, что в театре интереснее восприятие, чем самовыражение, - имеется в виду восприятие артистами друг друга, когда то, что ты делаешь, зависит от твоего партнера, когда это реакция на него в большой степени. Суть в том, что театр предполагает присутствие партнера и ваше взаимодействие. Но в данном случае это было возможно, потому что такова форма пьесы. Она состоит из монологов", - добавил собеседник агентства.