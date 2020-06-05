Кроссворд ко дню рождения Александра Пушкина появился на портале "Узнай Москву"

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Новый онлайн-кроссворд, созданный к отмечаемому 6 июня дню рождения Александра Пушкина, появился на портале "Узнай Москву". Об этом сообщили в пятницу на официальном сайте мэра Москвы.

"Творческое наследие Александра Пушкина - это дар всем ценителям русского художественного слова. Конечно, портал "Узнай Москву" не мог обойти стороной день рождения классика, тем более что со столицей связана значительная часть его жизни и творчества. Новый кроссворд, посвященный творчеству Пушкина, предназначен для широкой аудитории: разгадывать его будет интересно как детям, так и взрослым. Никаких специальных знаний не понадобится. Все произведения знакомы каждому из нас с раннего возраста. Отмечу, что на портале это первая онлайн-викторина в виде кроссворда. Если он придется по душе пользователям, то мы обязательно продолжим традицию", - приводятся в сообщении слова куратора IT-проектов в сфере культуры и туризма департамента информационных технологий Москвы Сергея Шакрыла.

Викторина состоит из десяти вопросов. Ответы на них нужно вбивать в специальную строку, в самом кроссворде правильные варианты отобразятся автоматически.

"Несколько вопросов семейной головоломки посвящены сказкам Александра Пушкина. Пользователям предстоит вспомнить сюжеты "Сказки о золотом петушке" и "Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях", отгадать, где жили герои "Сказки о рыбаке и рыбке" и кого искал на базаре поп в "Сказке о попе и о работнике его Балде". Также есть вопросы о романе в стихах "Евгений Онегин" и мистической повести "Пиковая дама", - говорится в сообщении.

Портал "Узнай Москву" - совместный проект столичных департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки. Интерактивный гид по городским достопримечательностям содержит описания более двух тысяч зданий и сооружений, 637 памятников, 328 музеев, 196 территорий, сведения о 208 исторических личностях, 127 тематических прогулочных маршрутах и 62 квестах. Мобильное приложение доступно на русском и английском языках для устройств с операционными системами Android и iOS.