Музей обороны Ленинграда открыл выставку о гидрографах, прорвавших минную блокаду города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Музей обороны и блокады Ленинграда открыл в пятницу выставку о военных гидрографах, посвященную отмечаемой в городе памятной дате - Дню прорыва морской минной блокады. Дата была установлена в память о завершении разминирования Финского залива от Кронштадта до фарватера Таллин-Хельсинки и восстановлении работы Ленинградского морского порта 5 июня 1946 года.

"Выставка будет работать до 23 сентября 2020 года. Приглашаем посетить выставку в онлайн-формате, как только будет возможно - ждем всех в пространстве музея", - сообщили журналистам в пресс-службе Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. В музее уточнили, что на выставке представлены морские навигационные карты, карты минных постановок, фотографии, плакаты, книги и статьи в периодической печати о гидрографах.

Памятной дате был посвящен и сегодняшний традиционный полуденный залп из орудия на Нарышкином бастионе Петропавловской крепости - его дал ветеран, капитан 2-го ранга Николай Иванов, председатель Совета общественной организации "Ветераны соединений охраны водного района и бригад траления Военно-морского флота в минной войне на море". В комитете по культуре Санкт-Петербурга ТАСС рассказали, что Иванов также является инициатором создания и установки памятных знаков морякам тральщиков, погибшим при выполнении воинского долга во время Великой Отечественной войны, которые установлены на Серафимовском мемориальном кладбище Петербурга и в Кронштадте.

В годы Второй мировой войны военно-морской флот фашистской Германии установил в Финском заливе десятки тысяч мин в многоярусных минно-заградительных рубежах, и залив стал непроходим для судов. По данным историков, в общей сложности концу войны их было около 70 тыс. Операции по очистке Финского залива от мин начались в сентябре 1944 года. 5 июня 1946 года командование Балтийского флота оповестило мореплавателей об открытии Большого корабельного фарватера от Кронштадта до фарватера Таллин - Хельсинки, имевшему к тому времени сообщение с Балтийским морем. Тогда вновь в полную силу заработал Ленинградский морской порт. Работы по разминированию продолжались до 1963 года. В память об исторически важном для Северной столицы событии дата 5 июня внесена в Закон Санкт-Петербурга об официальных городских праздниках и датах.