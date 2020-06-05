Художник Михаил Шемякин планирует до конца года представить первый том автобиографии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Российский художник и скульптор Михаил Шемякин планирует в этом году представить первый том автобиографии, которая будет сопровождаться его графическими иллюстрациями. Об этом он рассказал в пятницу на пресс-конференции ТАСС в рамках XV Санкт-Петербургского международного книжного салона, который впервые в этом году проходит в онлайн-формате.

"В этом году редактор [Елена] Шубина ждет от меня первый том моей автобиографии, которая будет довольно необычной, потому что в отличие от других автобиографий там не будет ни одной фотографии. У меня это все построено на рисунках: там будет мой папа, будет моя бабушка, будут те рисунки, задевающие те главы, о которых невозможно было подумать, что они могут быть запечатлены в фотографии. Это история [специализированных] психиатрических больниц, в которых я проходил принудительное лечение, это мое скитание по югу среди таких таинственных скитов, где жили монахи-отшельники из монастырей, закрытых советской властью. Там будет много любопытных рисунков, начиная с моего детства", - рассказал Шемякин.

Предполагается, что автобиография будет состоять из двух томов. Первый том, по словам художника, связан в основном с ленинградским-петербургским периодом его жизни. "Это мое детство в Германии, это возвращение из Германии, это мое обучение и изгнание из России. На этом заканчивается первый том", - отметил он.

"Второй будет немножко другой - там будет иной Шемякин, уже очень сильно повзрослевший. Там будут фотографии и совершенно иная композиция этой книги", - добавил Шемякин.

Художник рассказал, что также работает над книгой, которая выйдет всего в 30 экземплярах в издательстве "Редкая книга из Санкт-Петербурга" (выпускает ограниченным тиражом книги, которые на всех этапах создаются вручную). "Я работаю над 16 офортами, которые будут раскрашены от руки, [это] партитура факсимильная Чайковского. Это будет такой уникальный большой альбом - почти 50 см в ширину, и это большая сложная работа", - добавил он.

О салоне

XV Санкт-Петербургский международный книжный салон в онлайн-формате проходит с 4 по 6 июня. Инициатором его проведения в виртуальном режиме выступило агентство ТАСС, соорганизаторами стали издание "Петербургский дневник" и телеканал "Санкт-Петербург". Мероприятие проходит при поддержке комитета по печати и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга, Российского книжного союза и Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Санкт-Петербургский международный книжный салон проходит ежегодно с 2006 года и является одним из главных мероприятий для любителей чтения и профессионалов издательского дела. За годы своей работы салон превратился из книжной выставки в фестиваль, ставший визитной карточкой Петербурга.