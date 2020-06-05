Музей-заповедник "Петергоф" завершил реставрацию кабинета Екатерины II в Ораниенбауме

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Государственный музей-заповедник "Петергоф" объявил в пятницу о завершении реставрации одного из самых интересных интерьеров Китайского дворца Екатерины II в Ораниенбауме - Штукатурного кабинета. В отреставрированный интерьер после 12 лет пребывания в запасниках вернулись картины итальянских художников XVIII века Антонио Ротари и Стефано Торелли.

"Закончена реставрация штукатурного кабинета. Зал сохранил отделку XVIII столетия, выполненную в намазной технике Альберто Джанни, сподвижника Антонио Ринальди, а также произведения живописцев, которые для него творили, - Стефано Торелли, Антонио Ротари, Джамбеттино Чиньяролли. Для зала также отреставрированы историческая мебель и паркет", - сообщили журналистам в пресс-службе музея. Возвращенная в интерьер Штукатурного кабинета живопись - это две картины и два десюдепорта итальянских художников XVIII века в подлинном авторском колорите и цвете. В процессе реставрации была проведена работа по укреплению их красочного слоя и удалению тонировок, которые были нанесены в советское время.

Реставрационные работы в остальных интерьерах Китайского дворца, начатые в 2009 году, продолжаются.

Единственный образец

Китайский дворец был построен в Ораниенбауме для Екатерины II архитектором Антонио Ринальди в 1762-1768 годах. Китайский дворец считается единственным в России памятником архитектуры в стиле рококо. Его внешний облик и интерьеры во многом сохранили подлинные элементы - Китайский дворец практически не пострадал в годы Великой Отечественной войны.

Ораниенбаум, с 2009 года входящий в состав ГМЗ "Петергоф", ведет свою историю от усадьбы сподвижника Петра I князя Меншикова, при котором он использовался как парадная придворная резиденция и потому превосходил по своему великолепию даже Петергоф. Ораниенбаум был конфискован после опалы Меншикова, его новая жизнь началась с 1743 года, когда Елизавета Петровна пожаловала его своему племяннику и наследнику Петру Федоровичу, будущему Петру III. Во второй половине XVIII века здесь были построены дворец Петра III, Китайский дворец Екатерины II, павильон Катальной горки и другие памятники. В наши дни Ораниенбаум интересен прежде всего своей подлинностью - это единственный из пригородных дворцово-парковых ансамблей Петербурга, который не попал в зону оккупации в годы войны и потому не был разрушен. Ежегодно дворцово-парковый ансамбль в Ораниенбауме посещают около 300 тыс. российских и зарубежных туристов.

Подготовка к открытию

В настоящее время ГМЗ "Петергоф", как и другие федеральные музеи, закрыт для публики. После соответствующих разрешений Минкультуры и правительства Санкт-Петербурга в музее-заповеднике готовы открыть парк и фонтаны, но, как сообщила ранее ТАСС гендиректор "Петергофа" Елена Кальницкая, посетителям не будут доступны малые музеи, в которых невозможно обеспечить необходимую дистанцию.