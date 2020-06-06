В Московском регионе отметят День русского языка мастер-классами, квестами и спектаклями

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Викторины и квесты, мастер-класс по каллиграфии, музыкальные встречи, а также спектакли и литературные чтения по произведениям поэта Александра Пушкина пройдут в День русского языка на онлайн-площадках культурных учреждений Москвы и Подмосковья. Все мероприятия в этом году организованы в дистанционном формате из-за ситуации с коронавирусом, сообщили в организациях.

В России 6 июня ежегодно отмечаются Пушкинский день и День русского языка, дата которого установлена в 2011 году и приурочена ко дню рождения Пушкина (1799-1837), считающегося основоположником современного русского литературного языка. День русского языка отмечается также в ООН, он проводится в рамках программы поддержки и развития многоязычия и культурного многообразия.

Портрет из строк стихотворений

Программу к празднику представят многие культурные учреждения Москвы. Например, в 11:00 в Instagram-аккаунте центра "Слово" и на сайте ВДНХ пройдет мастер-класс по каллиграфии. "Участники узнают, что такое каллиграмма, и попробуют составить портрет Александра Пушкина из строк его стихотворений. Для работы понадобится мягкий простой карандаш или обычная шариковая ручка", - сообщили в пресс-службе главной выставки страны, добавив, что желающие смогут скачать специальную разлинованную пропись.

Любителей головоломок к празднику на портале "Узнай Москву" ждет новый тематический кроссворд, который также посвящен творчеству поэта. Кроме того, Дворец творчества детей и молодежи "Севастополец" предлагает в ходе Zoom-встречи в 12:00 вспомнить любимые с детства сюжеты и отгадать загадки. Участникам программы Центра развития творчества детей и юношества "Гермес" предстоит спасти волшебную страну Лукоморье, ответив на вопросы героев сказок Пушкина, мероприятие начнется в 14:00.

Также педагоги и воспитанники центра "Гермес" и участники проекта "Московское долголетие" исполнят произведения поэта, романсы и музыкальные композиции, созданные на его стихи. А юные артисты Детского музыкального театра "Домисолька" при поддержке фонда "Даунсайд ап" подготовили уникальный проект "Письма Пушкину".

"Участие в нем приняли ребята с синдромом Дауна и обучающиеся групп "Инклюзивного театра". Они сами написали и зачитали на камеру свои письма к великому поэтому. Ролики с видеообращениями будут транслироваться 6 июня с 10:00", - сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

В мире сказок

Немалая часть праздничных мероприятий будет посвящена миру пушкинских сказок. Так, в рамках программы, подготовленной ВДНХ, в 12:00 на YouTube-канале и официальных страницах "Москвариума" в соцсетях можно будет послушать "Сказку о рыбаке и рыбке", написанную Пушкиным в 1833 году, в исполнении артистов театра и кино Игоря Коровина и Анастасии Макаровой. Гостям этого онлайн-мероприятия покажут обитателей "Москвариума", среди которых будет и золотая рыбка.

По этой же тематике проведут свои спектакли и встречи столичные дворцы и центры творчества. Например, ребята из Дворца творчества на Миусах 6 июня вместе с участниками проекта "Московское долголетние" и преподавателями решили прочитать "Сказку о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди". Чтобы стать слушателем чтений, желающим нужно зарегистрироваться на сайте учреждения. А Дворец творчества детей и молодежи "Восточный" в 15:00 приглашает на виртуальный спектакль "Сказка о мертвой царевне и семи богатырях".

Также педагоги Центра детского творчества "Замоскворечье" в онлайн-программе "Креативный завтрак" научат готовить любимые Пушкиным розовые блины и расскажут, откуда он черпал сюжеты своих сказок. Начнется мероприятие в 10:00 на официальном сайте учреждения.

Читаем Пушкина с Подмосковьем

В Московской области, где находится усадьба "Большие Вяземы", входящая в комплекс Государственного историко-литературного музея-заповедника А. С. Пушкина, особое внимание в праздник уделили литературным чтения по произведениям поэта. Министерство культуры региона приглашает всех желающих встретиться в 12:00 в режиме реального времени в уютной Zoom-гостиной и вместе читать его стихи.

"Будем говорить о Пушкине, о нашем любимом музее в Больших Вяземах, читать и слушать стихи в теплой компании артистов, музыкантов, художников, режиссеров. Модератором выступит директор Государственного историко-литературного музея-заповедника А. С. Пушкина Александр Михайлович Рязанов. Заходите к нам, читайте стихи Пушкина в его 221-й день рождения, размещайте в социальных сетях ваше видео", - говорится в сообщении.

Также творческий онлайн-марафон чтения стихов для молодежи проводит региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Подмосковье совместно с Московским областным государственным университетом. "Известные люди из числа деятелей культуры и образования на страницах социальных сетей ОНФ Подмосковья читают несколько строк известных русских поэтов - Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Ивана Бунина и других - и предлагают молодежи дочитать недостающее четверостишье до или после отрывка произведения, прочитанного знаменитостью", - сообщила пресс-служба отделения.

Музейно-выставочный центр "Путевой дворец" в Солнечногорске в течение Пушкинского дня на своих страницах в социальных сетях будет публиковать материалы, посвященные жизни и творчеству поэта. А культурный комплекс "Котельники" разместит в соцсетях лучшие видеозаписи, на которых участники онлайн-акции "Пушкин в массы" читают его стихи.