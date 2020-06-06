РАМТ отметит день рождения худрука трансляциями двух его спектаклей

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Российский академический Молодежный театр (РАМТ) приурочил к дню рождения художественного руководителя Алексея Бородина, которому исполняется 79 лет, показы двух версий его спектакля "Инь и Ян".

В основе сюжета - серия загадочных преступлений, который расследует сыщик Эраст Фандорин. Трансляции Белой и Черной версий детектива по роману Бориса Акунина "Инь и Ян" пройдут в 15:00 и 19:00 на YouTube-канале театра и будут доступны к просмотру в течение 24 часов.

Сам Бородин, отмечая день рождения в режиме самоизоляции, призывает сохранять оптимизм. "Нынешняя ситуация лишний раз доказывает, насколько важна человеку не только внутренняя, но и внешняя свобода. И мне кажется, что нужно обязательно сохранять в себе позитив, интерес к тому, что происходит в жизни. <...> Жизнь требует мужества, чтобы сейчас полноценно существовать, а не унывать. Это не снимает драматизма, а, наоборот, может быть даже как-то проявляет его", - отметил он.

На данный момент режиссер продолжает активно работать в РАМТ, к новому сезону идет подготовка спектакля "Горе от ума". "Процесс репетиций продолжается в Zoom - это очень необычно, но не странно, нет. Потому что есть заинтересованность у меня и у артистов, мы работаем вместе, и - удивительное дело - Zoom наш контакт не нарушает. Это удивительно", - рассказал худрук.

О Бородине

Алексей Бородин родился 6 июня 1941 года в городе Циндао в Китае. В 1968 году окончил ГИТИС, курс Юрия Завадского. С 1973 по 1980 год возглавлял Театр юного зрителя в Кирове. С 1980 года более 40 лет руководит РАМТом.

За годы работы в театре Алексей Владимирович поставил 35 спектаклей. Среди них: "Три толстяка" Юрия Олеши, "Прости меня" Виктора Астафьева, "Малыш" Аркадия и Бориса Стругацких, "Баня" Владимира Маяковского, "Король Лир" Уильяма Шекспира, "Большие надежды" Чарльза Диккенса, "Марсианские хроники" Рэя Брэдбери, "Дневник Анны Франк" Френсиса Гудрича и Альберта Хаккета, "Портрет" Николая Гоголя и другие. За постановку спектакля "Отверженные" по роману Виктора Гюго Бородин был отмечен Государственной премией России.

Бородин - народный артист России, лауреат Премии Президента России и Премии Правительства России, награжден орденом Дружбы и орденом Почета, орденом За заслуги перед Отечеством IV и III степени. Он отмечен различными театральными премиями, включая Международную Премию К. С. Станиславского за вклад в развитие театральной педагогики.