Правила работы музеев-усадеб появятся в начале следующей недели

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Правила работы музеев-усадеб, разработанные Роспотребнадзором с Минкультуры РФ, появятся в начале следующей недели. Об этом сообщила в субботу министр культуры РФ Ольга Любимова на встрече президента РФ Владимира Путина с деятелями культуры, приуроченной к Пушкинскому дню (Дню русского языка).

"Мы проработали отдельно новые правила существования и работы музеев-усадеб, которые совсем скоро имеют возможность распахнуть свои двери. Мы знаем, что в каждом учреждении культуры это будет зависеть, конечно же, от решения местных властей и эпидемиологической обстановки. Уже в начале следующей недели эти правила появятся", - сказала Любимова.

С середины марта учреждения культуры закрыты для посетителей из-за ситуации, связанной с коронавирусом. Министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что музеи могут начать работать для посетителей с середины июля. Пресс-служба Минкультуры сообщила позднее, что министр культуры РФ выступит с предложением к Роспотребнадзору открыть для доступа посетителей музейные парки, не дожидаясь середины июля.