НОВО-ОГАРЕВО, 6 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал не "забюрокрачивать" выход театров из эпидемиологических ограничений, однако сохранять при решении этих вопросов приоритет защиты здоровья артистов и зрителей.

"Мы тем быстрее к этому подойдем (к выходу из ограничений - прим. ТАСС), чем более дисциплинированными мы будем в проведении этих мероприятий, которые необходимы, чтобы избавиться от этой заразы, коронавирусной инфекции. Но все дело-то идет к тому, что мы выходим из этого постепенно", - сказал Путин в субботу на встрече в режиме видеосвязи с деятелями культуры, комментируя вопрос о возможности возобновления деятельности театральных коллективов в том или ином виде.

Президент обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой о том, чтобы "не было излишней забюрокраченности при принятии этих решений". "[Нужно], чтобы мы исходили из реалий сегодняшнего дня и из возможной перспективы развития ситуации по позитивному сценарию", - сказал глава государства.

"Конечно, безусловно, это само собой разумеется, во главу угла должен быть положен принцип, о котором мы все время говорим в последнее время: здоровье, жизнь наших граждан - на первом месте. Это безусловный приоритет, безусловная ценность", - продолжил Путин, подчеркнув, что это касается безопасности как самих артистов, так и зрителей.

Президент заявил, что полностью разделяет озабоченность, высказанную художественным руководителем - директором Мариинского театра Валерием Гергиевым в связи с ограничениями для артистов. Путин даже сравнил это с дисквалификацией.

"Мы все хотим, чтобы все наши коллективы - и Большой, и Мариинка - все начали работать в полном объеме и как можно быстрее", - сказал президент. Он при этом подчеркнул: "Чтобы певцу петь, он должен дышать, а при поражении легких на 75-80% это очень сложно". По словам Путина, для музыканта отработать сегодня во что бы то ни стало неделю или две и затем потерять работоспособность и профессию на всю оставшуюся жизнь "было бы очень печально".