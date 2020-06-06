Вручение премии "Книжный червь" перенесли на период Петербургского культурного форума

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Вручение книгоиздательской премии "Книжный червь" в этом году из-за пандемии коронавируса состоится в период проведения Санкт-Петербургского международного культурного форума осенью 2020 года, сообщил на пресс-конференции в ТАСС в субботу ее учредитель, главный редактор издательства "Вита Нова" Алексей Захаренков.

Награда, появившаяся в 2014 году для привлечения внимания к искусству книги и издательской сфере, традиционно вручалась в Петербурге в рамках Международного книжного салона. В этом году из-за ограничений, связанных с COVID-19, салон проходит в онлайн-формате.

"По традиции шесть лет мы вручали эту премию исключительно на Книжном салоне. Так случилось, что седьмая премия, которая должна была состояться условно сегодня, и церемония должна была проходить в Эрмитажном театре, она, к сожалению, из-за известных причин сдвинулась. Премию поддерживает Федеральное агентство [по печати и массовым коммуникациям], и мы предлагали им сделать в онлайн презентацию и вручение, но они посоветовали перенести это и совместить с Культурным форумом, который должен состояться осенью", - рассказал Захаренков.

По его словам, набор заявок продлен до 1 июля. "Как правило, у нас три или четыре лауреата: три - по оценкам жюри и один - по заявкам читателей", - рассказал он, напомнив, что для премии "Книжный червь" характерно отсутствие номинаций. "Это поклон тем людям, которые положили свою жизнь на служение книге. Это может быть и бухгалтер из издательства, и искусствовед, и художник, и автор, это может быть печатник, литограф", - пояснил он.

В жюри премии входят известные деятели российской культуры - гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, директор Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Марина Лошак, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, кинорежиссер Александр Сокуров и другие. Номинантов выдвигают издательства, библиотеки, научные институты и вузы, типографии, общественные организации и независимые эксперты.

О салоне

XV Санкт-Петербургский международный книжный салон в онлайн-формате проходит с 4 по 6 июня. Инициатором его проведения в виртуальном режиме выступило агентство ТАСС, соорганизаторами стали издание "Петербургский дневник" и телеканал "Санкт-Петербург". Мероприятие проходит при поддержке комитета по печати и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга, Российского книжного союза и Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Санкт-Петербургский международный книжный салон проходит ежегодно с 2006 года и является одним из главных мероприятий для любителей чтения и профессионалов издательского дела. За годы своей работы салон превратился из книжной выставки в фестиваль, ставший визитной карточкой Петербурга.