Открывающий ролик Key Buyers Event с Чиповской увидят более 400 участников онлайн-рынка

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Более 400 участников международного рынка онлайн-контента Key Buyers Event: Digital Edition увидят открывающее видео мероприятия, в котором актриса Анна Чиповская выступила в роли гида с искусственным интеллектом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Роскино".

Онлайн-рынок Key Buyers Event: Digital Edition, организованный компанией "Роскино" при поддержке Минкультуры РФ и Правительства Москвы, откроется 8 июня. Мероприятие пройдет на специальной площадке, разработкой которой занималась петербургская компания SPB TV.

"Актриса Аня Чиповская, лицо первого онлайн-рынка российского контента Key Buyers Event: Digital Edition, стала героиней открывающего ролика мероприятия. Его посмотрит более 400 международных участников мероприятия - представители телеканалов, онлайн-платформ и дистрибьюторов из 55 стран мира, закупающие права на показ фильмов и сериалов за рубежом", - рассказали в компании.

Чиповская выступила в образе гида с искусственным интеллектом, который рассказывает, как использовать платформу онлайн-рынка, назначать встречи, находить информацию. Режиссером ролика выступила Дилия Альшина, стилистом и арт-директором съемки стал продюсер Алексей Киселев. Как уточнили в "Роскино", зарубежные продюсеры смогут ближе познакомиться с российскими актерами на Key Buyers Event.

"Одна из наших главных задач - показать миру новое поколение российских режиссеров и актеров, которые пока мало известны международной аудитории. Узнаваемость за рубежом - один из ключевых факторов для продвижения проектов, поэтому мы активно над этим работаем, в том числе в рамках Key Buyers Event. И мы очень рады, что в этом году Аня присоединилась к нам как амбассадор мероприятия. Это прекрасное начало", - сказала гендиректор "Роскино" Евгения Маркова.

Как отметила Чиповская, международные зрители ждут новых лиц, и примеры успеха русских актеров на зарубежных рынках уже существуют, но, "к сожалению, их не так много".

"Тем не менее русские фильмы все чаще появляются в конкурсах международных фестивалей, Netflix начал покупать наши сериалы, что говорит о потенциале нашей киноиндустрии и готовности к участию в международных проектах", - заключила Чиповская.