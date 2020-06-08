Международный рынок контента Key Buyers Event: Digital Edition заработает в онлайн-формате

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Более 120 ключевых кино- и телевизионных компаний из РФ представят проекты международным продюсерам и закупщикам из разных стран на первом российском онлайн-рынке контента Key Buyers Event: Digital Edition, который откроется в понедельник. Участников ожидают дискуссии об отечественных онлайн-платформах, питчинг для проектов, готовых к совместному производству с зарубежными партнерами, и обширная культурная программа, сообщает пресс-служба "Роскино".

Онлайн-рынок Key Buyers Event: Digital edition, организованный компанией "Роскино" при поддержке Минкультуры РФ и правительства Москвы, пройдет на специальной площадке, разработкой которой занималась петербургская компания SPB TV. Свое участие в мероприятии подтвердили закупщики из 40 стран.

"Такое мероприятие в мире еще не проводилось. Российские игроки первыми представят широкий спектр своего контента - фильмы, сериалы, документальные проекты, анимацию - международным партнерам именно в таком формате", - сказала гендиректор "Роскино" Евгения Маркова, чьи слова привели в пресс-службе.

Главные проекты и поиски партнеров

Участники международного онлайн-рынка получат доступ к эксклюзивным материалами по 300 российским проектам, среди которых ожидаемые релизы и громкие хиты.

Закупщикам представят картину "Фея" Анны Меликян, премьера которой из-за пандемии состоялась сразу в онлайн-формате, предоставят эксклюзивные материалы по еще не вышедшим фильмам "Чернобыль. Бездна" Данилы Козловского, "Северный ветер" Ренаты Литвиновой, "Серебряные коньки" Михаила Локшина, "Огонь" Алексея Нужного и многое другое.

Представители российский компаний также готовят презентации новых сериалов, в числе которых "Псих" Федора Бондарчука, "Безопасные связи" Константина Богомолова, "Документалист. Охотник за призраками" Ильи Куликова, "Полет" Петра Тодоровского, "Зулейха открывает глаза" Егора Анашкина.

В секции отечественной анимации будут доступны материалы по готовым и новым проектам - мультфильмам "Зебра в клеточку" студии "Союзмультфильм", "Бодов Бородо", "Панда и Крош" группы компаний "Рики", "Щелкунчик и волшебная флейта" кинокомпании СТВ.

Участие в Key Buyers Event: Digital edition примут Национальная медиа группа, ВГТРК, "Газпром-медиа развлекательное телевидение", НТВ, Premier Studios, ТНТ, Yellow, Black and White, продюсерская компания "Среда", дистибьюторы, анимационные компании и другие игроки рынка.

Впервые за несколько лет для российского рынка на Key Buyers Event: Digital edition пройдет мероприятие для проектов, которые готовы к совместному производству с зарубежными партнерами. Организаторы собрали в секции 91 проект, 44 из которых представят на питчинге. Участие в нем примут фильмы "Крошка" Натальи Дрозд, "Первый Оскар" продюсера Натальи Мокрицкой, "Шостакович" студии "Рок", сериалы "Рюрик", "Пророк Апокалипсиса. Исчезновение Владимира Александрова", мультфильмы "Огнеботы", "Большие гонки", "В поисках сокровищ".

Российское кино в мире

Продюсеры и эксперты из России и других стран встретятся на панельных онлайн-дискуссиях. Они поговорят о российских онлайн-кинотеатрах и платформах, мировом успехе российской анимации и сериалов, совместном производстве после пандемии.

Гендиректор "Роскино" Евгения Маркова обсудит отечественное кино с продюсером и основателем американской компании Wild Sheep Эриком Бармаком, который ранее занимал пост вице-президента Netflix. Продюсеры Федор Бондарчук, Вадим Верещагин, Илья Стюарт ответят на вопросы голливудского издания Deadline о международном развитии индустрии, своих главных проектах, завоевавших популярность за рубежом, и возможностях для сотрудничества с Россией.

Несколько дискуссий и отдельную программу посвятят формату screenlife. "В рамках Key Buyers Event пройдет Screenlife Fest. Мероприятие состоится по инициативе Тимура Бекмамбетова, который первым начал снимать проекты такого формата в России", - поделились в пресс-службе.

Глава "Москино" Светлана Максименко, которая организует работу Московской кинокомиссии, с коллегами из других стран обсудит рекомендации для съемочных групп по возобновлению кинопроизводства и влияние пандемии на мировую карту съемочных локаций.

Культурная программа

Организаторы также подготовили обширную культурную программу для зарубежных участников. Им покажут концерты классической музыки в исполнении Кирилла Рихтера, Дениса Мацуева, Бориса Березовского, предоставят доступ к онлайн-экскурсиям по главным музеям столицы - Третьяковской галерее, ГМИИ имени А. С. Пушкина, Музею русского импрессионизма.

Детская программа включает экскурсии от Музея космонавтики, Московского зоопарка и Музея Москвы, показы лучших российских мультфильмов.

"Дети также смогут послушать сказки народов мира на английском языке. Их прочитают российские актеры Юлия Снигирь, Александр Кузнецов, Юрий Колокольников, Иван Макаревич, Мириам Сехон", - добавили в пресс-службе.

Впервые международный рынок контента Key Buyers Event: Digital Edition прошел в Москве в октябре 2019 года. Он объединил представителей телеканалов и цифровых платформ, осуществляющих дистрибуцию в более чем 60 стран Европы, Латинской Америки, Азии и США, которые посетили столицу и отсмотрели более 100 российских фильмов, сериалов, анимационных проектов. В этом году из-за пандемии коронавируса мероприятие пройдет в онлайн-формате с 8 по 15 июня.