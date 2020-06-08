Новая Третьяковка откроется для посетителей ближе к 1 июля

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Новая Третьяковка на Крымском Валу планирует начать работу для посетителей ближе к 1 июля, основное здание в Лаврушинском может открыться 16 июня, сообщила генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

С середины марта культурные учреждения в Москве были закрыты из-за ситуации, связанной с распространением коронавируса. В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что музеи и выставочные залы могут открыться с 16 июня (при условии посещения по электронным билетам). Ранее в пресс-службе Третьяковки сообщили ТАСС, что надеются открыться с 16 июня, но ждут рекомендаций Министерства культуры РФ.

"Очень надеюсь, что все то, что нам удалось купить для обеспечения санитарной безопасности, позволит нам открыть 16-го числа хотя бы Лаврушинский переулок. Что касается Крымского Вала - надеемся, что сможем открыться тогда уже ближе к 1 июля", - рассказала Трегулова в интервью телеканалу "Россия-1".

Будут организованы разнонаправленные маршруты, чтобы потоки посетителей не пересекались. "Мы должны разметить пол, мы должны обозначить, сколько человек может быть в одном зале. Групповых экскурсий не будет. Мы учитываем также и семейные посещения, поэтому если это семья - не будем требовать, чтобы они соблюдали дистанцию", - добавила генеральный директор галереи.

Продажа билетов будет осуществляться онлайн и по сеансам (каждые 15 минут). Уже сейчас можно приобрести билеты на выставку "Ненавсегда", посвященную эпохе застоя. Этот проект планировалось открыть в апреле, но из-за пандемии коронавируса сроки пришлось сдвинуть. "Люди истосковались [по музеям]. Тем более что это очень интересная выставка. Название, действительно, стало символичным - мы долго его искали, три раза его меняли. Это очень нестандартный, неординарный взгляд на ту эпоху, которую сегодня воспринимают как время абсолютной безнадеги, серости, невозможности ничего", - отметила Трегулова.

Также в Третьяковке продлили выставку "Русская сказка. От Васнецова до сих пор". В процессе подготовки совместная с Дрезденскими музеями выставка немецкого и русского романтизма "Мечты о свободе". Ее планировалось открыть в октябре, но, как уточнила Трегулова, сроки сдвинуты на начало декабря. Выставка современного индийского искусства, которая должна была открыться этим летом, перенесена на 2021 год.