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Пандемия коронавируса нового типа

Ростовская филармония впервые с начала пандемии даст живые концерты

В городе 12 июня пройдет концерт ансамбля русских народных инструментов "Донцы"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июня. /ТАСС/. Артисты Ростовской государственной филармонии в День России дадут уличные концерты в Ростове-на-Дону. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе филармонии, уточнив, что концерты станут первыми живыми выступлениями с начала пандемии коронавируса.

"12 июня Ростовская филармония присоединится к Всероссийской акции #МыРоссия. В 12:00 мск во дворе дома по улице Журавлева, 102 [в Ростове-на-Дону] состоится живой концерт ансамбля русских народных инструментов "Донцы", который жители смогут послушать из окон и балконов своих квартир", - сказали в пресс-службе.

Адрес для первого живого концерта с начала пандемии коронавируса выбран не случайно. В доме на Журавлева, 102 проживает Эмма Агопова, которая работала в филармонии с 1947 года, а в 70-х - 80-х годах прошлого века возглавляла ее, отметили в пресс-службе.

Еще один уличный концерт начнется в то же время во дворе дома на улице Мясникова, 101, где для жителей выступит шоу-группы "Амазонки" Ростовской филармонии. Кроме того, в День России филармония проведет две трансляции концерта ансамбля русских народных инструментов "Донцы" на своем YouTube-канале.

Теги
РоссияРостовская областьПандемия коронавируса нового типа
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