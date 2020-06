"Яндекс.Музыка" определила популярных исполнителей у россиян на выходе из самоизоляции

В опросе, который был проведен с 25 мая по 1 июня, приняли участие 1,1 тыс. человек в возрасте от 18 до 63 лет из разных городов России.

"Яндекс.Музыка" опросила слушателей и узнала, что они первым делом сделают и под какой трек после снятия режима ограничений. Главным треком для первого дня после отмены режима самоизоляции россияне выбрали хит Кипелова "Я свободен". В топ также вошли I Want to Break Free и We Are the Champions группы Queen, Stayin' Alive группы Bee Gees и Feeling Good группы Muse", - поделились в компании.

Больше всего респонденты ожидают прогулок с друзьями и семьей, которые они планируют под песню "Летние вечера" группы "Дайте танк (!)". "Затем большинство отправится в бар, ресторан или на вечеринку под "Плачу на техно" дуэта Cream Sodа и "Хлеб" и "Видели ночь" группы Zdob si Zdub. А следом в кино под "Freedom" американского рэпера Pharrell Williams", - рассказали авторы опроса.

Для поездки на работу россияне выбрали трек Макса Коржа "Горы по колено", на шашлыки они отправятся под "Шашлындос" группы "Хлеб", в путешествие из Москвы во Владивосток на поезде - под "Железо поет" команды Flёur, за шаурмой или самсой в уличный ларек - под "Not Afraid" Эминема. Пользователи сервиса также хотят "уйти на сутки в лес и горы с палаткой и всем прилагающимся", "просто идти не прекращая", прокатиться по городу на общественном транспорте, купить новую одежду и навестить бабушку.

Регионы России в разные сроки выходят из режима ограничений - в зависимости от эпидемиологической ситуации. С 9 июня в Москве отменяются самоизоляция, пропускной режим и график прогулок.