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Сериал о жизни на карантине "Чума!" собрал более 1 млн просмотров в онлайн-кинотеатре ivi

Роли в фильме, в частности, исполнили Максим Лагашкин, Зоя Бербер, Вячеслав Чепурченко, Иван Охлобыстин

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Российский комедийный сериал "Чума!" о жизни людей Средневековья, сидящих на карантине во время чумы, собрал на платформе ivi более 1 млн просмотров. Об этом ТАСС во вторник сообщил генеральный продюсер онлайн-кинотеатра Давид Кочаров.

"Чума!" - комедия о том, как люди Средневековья, сидя в замке, справляются с карантинными реалиями, пока за его стенами бушует чума. По сюжету, жители вымышленного городка Нищбург оказываются заперты в замке на карантине. В проекте легко считываются параллели с современностью. В ролях задействованы Максим Лагашкин, Зоя Бербер, Вячеслав Чепурченко, Иван Охлобыстин и другие.

"Чума!" однозначно получила признание пользователей ivi. Проект не только лидирует по просмотрам с огромным отрывом - более 1 млн просмотров, но и имеет высокий процент досматриваемости, а это один из самых главных показателей успешности и качества контента на сервисе", - сказал Кочаров. Сериал также получил рейтинг 7,5 у пользователей платформы. По словам генпродюсера, эта оценка "гораздо выше, чем у многих отечественных комедий и даже блокбастеров с огромными бюджетами".

Сопродюсерами фильма для ivi выступили учредитель компании Carbon Production Тина Канделаки и шоумен Сергей Шнуров.

Шнуров считает, что внимание к проекту обусловлено дефицитом актуальной сатиры, а потому комичное, сделанное талантливо, воспринимается как "дуновение свежего ветерка". Музыкант не исключил, что в будущем зрители будут с удовольствием пересматривать сериал.

По словам Тины Канделаки, четвертый эпизод проекта досмотрели 85% зрителей. "Наш комедийный проект говорит цифрами более чем убедительно. 85% досматриваемости четвертого эпизода - выдающийся результат для онлайн-платформ, - сказала она ТАСС. - Даже самые резонансные сериалы последних лет не достигли такого результата". Канделаки также считает, что создатели попали "в нерв, оказались актуальными, своевременными и, разумеется, смешными для аудитории, переживающей очень непростое время".

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